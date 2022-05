Oli da massaggio per il corpo, le migliori ricette fai da te

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Proprietà e benefici

Gli oli da massaggio per il corpo possono avere diverse benefici per la pelle e non solo. Chiaramente le proprietà dell’olio dipendono dagli ingredienti utilizzati ma in linea generale possiamo dire che l’olio da massaggio:

ammorbidisce la pelle

contribuisce a idratare la pelle

aumenta l’elasticità della pelle

previene le smagliature

migliora la circolazione

può ridurre la ritenzione idrica

L’olio infatti ha proprietà emollienti e crea una sorta di film sullo strato corneo, cioè lo strato più superficiale della pelle. In questo modo migliora l’azione barriera della pelle, ostacola l’evaporazione dell’acqua dagli strati più profondi e consente di tenere legate le molecole d’acqua presenti sulla pelle. Il risultato è una pelle più morbida e maggiormente idratata e, di conseguenza, anche più elastica e tonica.

Non solo: sembra che i fitosteroli (una classe di lipidi presenti negli oli vegetali) possano stimolare le cellule dell’epidermide, cioè i fibroblasti, a produrre collagene ed elastina, rendendo la pelle ancora più elastica e resistente. Questo rende l’olio da massaggio un alleato contro le smagliature, per prevenirle o per velocizzare la guarigione delle smagliature rosse.

In più, l’applicazione dell’olio corpo attraverso il massaggio stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Lavorando su questi due aspetti, i tessuti sono più facilmente raggiunti dai nutrienti e dall’ossigeno e, contemporaneamente, le sostanze di scarto vengono rimosse più facilmente insieme ai liquidi in eccesso. Il risultato è un miglior aspetto della pelle in generale e una riduzione di ritenzione idrica e cellulite.

Come prepararlo e usarlo

Per preparare un olio da massaggio per il corpo servono pochi ingredienti e strumenti. In particolare bisogna procurarsi:

uno o più oli vegetali

uno o più oli essenziali

vitamina E

bottigliette in vetro scuro

un piccolo imbuto

Una volta reperito tutto l’occorrente in erboristeria o nei negozi online, realizzare l’olio da massaggio è veramente molto semplice: è infatti sufficiente mescolare tra loro gli oli vegetali, aggiungere la vitamina E, unire gli oli essenziali e trasferire il tutto in una bottiglietta in vetro scuro della giusta capienza. Ovviamente bisogna lavorare in un ambiente pulito, con mani e utensili puliti.

Dopo aver preparato l’olio è bene apporre un’etichetta dove indicare gli ingredienti e la data di realizzazione. Questo è utile sia per riprodurre la ricetta se ci è piaciuta sia per sapere quando scade il prodotto: l’olio da massaggio si conserva infatti per circa tre mesi, tenendolo al riparo da luce e calore.

Le migliori ricette

Partendo dagli ingredienti di base che abbiamo visto e combinandoli tra loro si possono preparare diverse ricette per olio da massaggio corpo, da personalizzare in base alle proprie esigenze.

Contro le smagliature

Per prevenire le smagliature o velocizzare la guarigione di quelle ancora rosse e minimizzarle, è perfetto l’olio di rosa mosqueta. Questo olio si può usare puro oppure mescolato in percentuali più o meno alte con altri oli vegetali o arricchito con oli essenziali. Un olio corpo antismagliature si può ad esempio preparare con:

30 millilitri di olio di rosa mosqueta

20 millilitri di olio di girasole

10 gocce di olio essenziale di mandarino

1 millilitro di vitamina E

Usato tutti i giorni mattino e sera è un olio che aiuta moltissimo per rigenerare la pelle, oltre che per renderla più morbida ed elastica

Contro la cellulite

Ritenzione idrica e cellulite possono comparire durante l’adolescenza e accompagnarci per tutta la vita. In assenza di qualsiasi intervento, cellulite e ritenzione tendono a peggiorare, dunque meglio agire il prima possibile. Un olio anticellulite si può realizzare con:

25 millilitri di burro di karitè

25 millilitri di olio di mandorle dolci

5 gocce di olio essenziale di ginepro

5 gocce di olio essenziale di rosmarino

1 millilitro di vitamina E

Per combattere ritenzione idrica e cellulite è bene effettuare un lungo massaggio almeno una volta al giorno. Al massaggio deve ovviamente essere abbinata una dieta equilibrata, uno stile di vita sano e una costante attività fisica anche moderata.

Per la depilazione

Dopo la ceretta o altri metodi di epilazione o depilazione può succedere che la pelle si irriti. Arrossamento, prurito, formazione di puntini rossi o piccoli pomfi sono l’effetto collaterale della lotta contro i peli superflui. Per alleviare queste manifestazioni si può preparare un olio con:

25 millilitri di olio di calendula

25 millilitri di olio di oliva

10 gocce di olio essenziale di lavanda

1 millilitro di vitamina E

L’olio da massaggio si applica sul corpo dopo la ceretta o la depilazione ed è efficace anche in caso di scottature solari, piccole ustioni causate da incidenti domestici, punture di zanzara e altri insetti e in generale per tutte le irritazioni della pelle.

In alternativa si può preparare un olio dalle proprietà simili sistemando fiori essiccati di lavanda in un barattolo di vetro e coprendoli poi con olio di oliva; si lasciano macerare i fiori per tre settimane agitando il barattolo due o tre volte al giorno, poi si filtra l’olio con un colino e si travasa in un barattolo ben pulito e asciutto. Anche questo olio è ottimo contro le irritazioni e le infiammazioni della pelle, incluse quelle provocate dalla ceretta.