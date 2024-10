Il filo rosso, testo e significato del nuovo singolo di Alfa

Fonte: Getty Images Alfa

Un amore collegato da un filo che supera anche le distanze quello cantato da Alfa in Il filo rosso, il suo ultimo singolo. Una canzone che ha già riscosso molto successo nei fan del cantante ben prima della sua uscita, e che lo riconferma uno degli artisti più amati dell’ultimo periodo. Ecco testo e significato della canzone.

Alfa, significato di “Il filo rosso”

Un amore provato da due persone che si sentono legate nonostante tutto e tutti, con un filo di malinconia. È questo il tema preponderante in Il filo rosso, l’ultimo singolo di Alfa. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con la sua Vai!, il cantante è tornato a far gioire i fan con una canzone disponibile da venerdì 18 ottobre 2024.

Un pezzo nato in modo piuttosto singolare: il cantante, che aveva già rilasciato alcuni spoiler del pezzo, si è lasciato ispirare dagli ascoltatori per concludere il suo testo e rendendolo, di fatto, una canzone collettiva.

Il filo rosso è una scoperta piacevolissima: un testo che racconta un viaggio interiore ed esteriore di due persone che, appunto, sono legate indissolubilmente da un filo. Un’idea nata pensando ai viaggi in treno e alle persone che sono costrette, per ogni motivo, a salutarsi per un periodo lungo o breve.

“La voglio dedicare a tutti i rapporti a distanza, quelli più difficili da mantenere, quelli uniti da un filo rosso che anche se è molto lungo non si assottiglia”.

Musicalmente, il pezzo è simile a una ballad: “Un mondo che ho esplorato molto poco, e che desidero esplorare adesso per dimostrare la mia maturità artistica soprattutto dopo Sanremo. Mi sto lanciando in questa versione un po’ più emotiva e cantautorale”. Ha spiegato Alfa in un’intervista.

Il testo di “Il filo rosso”

Dimmi perché

io quando piove forte non mi calmo

sai mi ricordo a Genova quell’anno

che abbiamo fatto gli angeli del fango

lì nel fango

e che ne sanno

gli altri che ti guardano

non ti guardano come ti guardo io

anche se ti mancano

non ti mancano come ti manco io

che non sono gli altri

sappiamo entrambi

che c’è un filo rosso che ci unisce

che non si vede si capisce

Questo amore

ci fa dormire male 5 ore

pensarci tutte le altre 19

e giuro non ne posso più

di fare a meno di te

e passare

da fare tutto a tutto da rifare

ma guardaci adesso

che cosa siamo diventati

da sconosciuti a innamorati

poi da innamorati a sconosciuti

tipo passi e manco mi saluti

ma dai

Cerco di stare un po’ meglio

ma mi tieni sveglio più dell’NBA

ora che c’è solo Vodafone a scrivermi

di ritornare assieme a lei

ho visto il tuo fidanzato

sì quel calciatore mancato

che dice che era in serie A

se non si fosse mai rotto il crociato

pensa che sfigato dai

Le altre che mi guardano

non mi guardano come mi guardi tu

e anche se mi mancano

non mi mancano come mi manchi tu

che non sei le altre

è un discorso a parte

mi fai sentire col cuore a testa in giù

Questo amore

ci fa dormire male 5 ore

pensarci tutte le altre 19

e giuro non ne posso più

di fare a meno di te

e passare

da fare tutto a tutto da rifare

ma guardaci adesso

che cosa siamo diventati

da sconosciuti a innamorati

poi da innamorati a sconosciuti

tipo passi e manco mi saluti

ma dai

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti

Da sconosciuti a innamorati

Da innamorati a sconosciuti