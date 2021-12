Brow-mania: i migliori mascara per sopracciglia ad effetto definito ma naturale

La cura per le sopracciglia sta prendendo sempre più piede e oggi, tra trattamenti a lungo termine come il microblading, quelli a breve termine come la laminazione, e i day-by-day, come matite, gel e pennarelli, c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Quella per le sopracciglia è diventata una vera e propria mania e il prodotto must have che tutte le appassionate di sopracciglia sempre in ordine dovrebbero avere nel proprio beauty case è sicuramente il mascara per sopracciglia. Facile da usare anche per chi è alle prime armi, questo prodotto è così versatile che, dopo averlo scoperto, non potrai più farne a meno

Cos’è il mascara per sopracciglia

Già dal nome è abbastanza semplice intuire cos’è un mascara per sopracciglia: proprio come quello per le ciglia, questo prodotto è composto da una parte liquida e da uno scovolino che, lavorando insieme, permettono di tenere in ordine le sopracciglia e dargli un aspetto sempre curato.

Da usare da solo, dopo la matita colorata o dopo una polvere riempitiva, questo prodotto andrà creare una vera e propria messa in piega per le sopracciglia, tendendole in ordine e al loro posto per tutta la giornata.

Mascara per sopracciglia: le tipologie

Quando si parla di mascara per sopracciglia è bene sapere, prima di tutto, che non ne esiste una sola tipologia ma, sul mercato, ce ne sono di diversi e ognuno è ideale per specifiche esigenze.

Mascara per sopracciglia colorato

Ideale per chi ha già sopracciglia ben definite, questo mascara permette di colorare leggermente i peli rendendo il colore uniforme e, allo stesso tempo, pettinare al meglio i peli in modo da dare una forma armoniosa con il resto dello sguardo.

Gel per sopracciglia trasparente

Chiamato anche gel per sopracciglia, questo prodotto è indispensabile per chi ha sopracciglia molto folte e piene. Utile per pettinare e tenere in ordine i peli, il gel per sopracciglia le manterrà in posa per tutta la giornata senza, però, perderne l’elasticità e quindi l’effetto naturale.

Mascara per sopracciglia con fibre

Sopracciglia vuote, senza forma e che riportano ancora i danni dello spinzettamento selvaggio? In questo caso, è buona norma utilizzare un mascara per sopracciglia con fibre. Solitamente colorato, al suo interno si trovano delle minuscole fibre che si andranno a depositare sulle sopracciglia al passaggio dello scovolino aumentandone il volume. Nello stesso tempo, la parte cremosa del prodotto, andrà a mantenere in ordine i peli e a colorare le aree dove lo si ritiene necessario.

Come si usa il mascara per sopracciglia

Utilizzare il mascara per sopracciglia è molto semplice, ma è bene seguire qualche piccolo accorgimento. Il nostro consiglio è quello di effettuare questo passaggio come ultimo step di make-up in modo da andare non rischiare di sporcare le sopracciglia definite con altri prodotti come ombretto, correttore o simili.

Dopo aver pettinato le sopracciglia con uno scovolino pulito è possibile o definirle e riempirle con una matita, una pomata colorata o un eyeliner ad hoc, oppure passare direttamente all’applicazione del mascara.

Lo scovolino dovrà sempre lavorare dal basso verso l’alto e, dopo la curva, dall’interno verso l’esterno. Uno step ulteriore, ma che non a tutti può piacere, è quello di premere leggermente i peli con il manico di un pennello da eyeliner in modo da fissare al meglio la forma e la piega delle sopracciglia stesse.

Mascara per sopracciglia: i migliori

Oggi la brow-mania coinvolge tantissimi aspetti ed è impossibile non trovare il prodotto perfetto, ma per facilitarti il lavoro abbiamo selezionato i migliori mascara per sopracciglia che non ti deluderanno.

Kiko, eyebrow designer gel mascara

Trasparente e dal finish satinato: questo mascara trasparente di Kiko ha un’azione fissante e modella perfettamente le sopracciglia con il mini scovolino, lasciando una finitura elegante e delicata.

La formula in gel permette una tenuta all day long senza seccare e appiccicare.

Huda Beauty, #Bombbrows Full N’Fluffy Fiber Gel

Trovare la giusta tonalità di mascara colorato per sopracciglia non è mai facile e, per questo motivo, un prodotto che offre ben 8 tonalità e sfumature diverse è un ottimo punto di partenza. Questo di Huda beauty, oltre a modellare, tonifica e ispessisce istantaneamente le sopracciglia grazie alle microfibre volumizzanti al suo interno.

Con olio di cocco, vitamina E, olio di ricino e olio di cipero, idrata e condiziona le sopracciglia.

Make Up For Ever, Gel Per Sopracciglia 24h

Un gel fissativo per sopracciglia caratterizzata da un micro-pennello angolato a 45 ° per un’applicazione con estrema precisione. La sua texture leggera, altamente pigmentata e waterproof e a prova di sbavature garantisce una tenuta di 24 ore.

Tarte, Busy Gal Brow

Un mascara per sopracciglia colorato dalla formulazione vegan con un’azione 3 in 1 che dona forma, tenuta e colore in una sola passata. Perfetto anche per le sopracciglia più fini e sottili grazie all’applicare xxs.

Charlotte Tilbury, Legendary Brows

Un prodotto perfetto per tutti i tipi di sopracciglia, che siano sottili o rade, prive di struttura o folte. Questo mascara ha la funzione di sublimare il colore rendendolo più pieno e luminoso e, allo stesso tempo, aggiungere struttura alla forma.

Benefit Cosmetics, 24-HR Brow Setter

Questo gel per sopracciglia è uno dei prodotti più venduti al mondo grazie all’estrema tenuta e alla facilità di applicazione. Questo mascara per sopracciglia di Benefit, rispetto agli altri, si differenzia dagli altri peer lo scovolino in gomma con micro setole per pettinare e disciplinare ogni singolo pelo.