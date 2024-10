Latte d’asina, tutti i benefici per la pelle e i prodotti da provare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Latte d'asina, il tuo nuovo alleato beauty per la cura della pelle

Tra i tanti aneddoti che girano intorno alla figura di Cleopatra, si dice che per avere una pelle morbida e bellissima, fosse solita farsi il bagno nel latte d’asina. Un trattamento che pare fosse usato anche da Poppea, seconda moglie dell’imperatore romano Nerone e che quindi si candida a essere una delle pratiche beauty che arrivano dall’antichità da provare anche nella propria skincare quotidiana. Il motivo? Beh, che queste donne di grande personalità e bellezza facessero uso del latte d’asina o meno, questo non toglie il fatto che questo ingrediente ha tantissime proprietà ed è utile sotto molteplici aspetti quando si parla di pelle e di come prendersene cura in modo efficace.

E non è un caso, infatti, che sia un componente sempre più utilizzato in cosmetica e nei prodotti mirati per la skincare e per mantenere la pelle giovane, levigata, morbida e sana. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire e scoprire tutto il possibile su questo elisir di bellezza per la pelle.

Cos’è il latte d’asina e come si usa in cosmetica

Quando si parla di latte d’asina ci si riferisce esattamente al latte prodotto dalle ghiandole mammarie della femmina dell’asino. Una tipologia di latte che si avvicina moltissimo (più di tutti gli altri) a quello prodotto del seno materno, tanto che in passato (ma anche oggi se si è impossibilitate o in caso di necessità) veniva utilizzato nell’allattamento dei neonati quando il latte della madre non era sufficiente a dare il giusto nutrimento al piccolo/a.

Un prodotto che oggi si può trovare in commercio e nei negozi bio, oltre che direttamente dai produttori, e che risulta essere un latte piuttosto pregiato e “raro” vista la poca produzione da parte dell’asina. Un ingrediente di pregio, quindi, e che possiede tantissime qualità e benefici.

Quali sono le proprietà del latte d’asina

Non è un caso che questo latte venga utilizzato come sostituto del latte materno, e non lo è allo stesso tempo il fatto che nel corso del tempo, è sempre stato impiegato come alleato di bellezza e benessere per la cute.

Il latte d’asina, infatti, possiede tantissime qualità, come:

la grande quantità di vitamine che contiene al suo interno, tra cui la vitamina A, B1, B2, B6, C, D ed E , che risultano particolarmente importanti per la salute della pelle, favorendone la rigenerazione e andando a contrastarne l’invecchiamento;

che contiene al suo interno, tra cui la vitamina , che risultano particolarmente importanti per la salute della pelle, favorendone la rigenerazione e andando a contrastarne l’invecchiamento; la sua azione antibatterica e antisettica , utili anche in caso di pelle acneica;

, utili anche in caso di pelle acneica; la capacità di accelerare la produzione di collagene nella cute, donandole maggior compattezza ed elasticità e svolgendo un’azione anti-age e di contrasto alla formazione delle rughe.

Ma non solo. Tra gli altri benefici del latte d’asina e che sono particolarmente utili a livello cosmetico, questa sostanza è nota per le sue proprietà emollienti, rassodanti, rigeneranti e nutrienti, agendo in modo delicato sulla cute (cosa che lo rende adatto anche alle pelli sensibili e con problemi di acne, psoriasi, eczemi, ecc.), svolgendo un’azione lenitiva e aiutando la pelle a riequilibrarsi.

Insomma, Cleopatra e Poppea sapevano il fatto loro nel campo della bellezza e ci insegnano come goderne a pieno anche a noi.

Olivie Un kit al latte d’asina per prendersi cura delle pelle

Il latte d’asina nei prodotti beauty

In commercio, infatti, esistono diverse tipologie di prodotti a base di latte d’asina, dai saponi alle creme, sia per il viso che per le mani o per la pelle del corpo in generale. Ma è anche disponibile sotto forma di balsami e burrocacao per la cura delle labbra e di prodotti per l’haircare routine, come shampoo e balsami a base di latte d’asina.

Tutti alleati di benessere e bellezza per il corpo e che, soprattutto se si tratta di skincare, sanno fare la differenza, agendo e beneficio delle pelle sia in termini di salute che di bellezza.

Come usare il latte d’asina nella detersione

Parlando di skincare, per esempio, la detersione è senza dubbio un tassello fondamentale per prendersi cura della cute in modo mirato e profondo. E in questo, l’utilizzo del latte d’asina, è un ulteriore aggiunta a favore della nostra pelle, a qualsiasi età.

Tra i prodotti più efficaci, i saponi a base di latte d’asina sono senza dubbio ai primissimi posti. Detergenti in grado di nutrire la cute, idratarla in caso di secchezza o di pelli mature, lenire eventuali arrossamenti e/o irritazioni e andare a detergere le zone che risultano più sensibili e delicate.

Prodotti che, quindi, sono particolarmente indicati nella skincare delle pelli più mature ma anche in quelle che tendono a seccarsi, come a chi soffre di dermatiti o in caso di cute sensibile. Donando un plus di vitamine e nutrienti all’epidermide, riequilibrandola e svolgendo un’importante azione anti-age. Sia se si tratta di pelle del viso, utilizzando dei detergenti o saponette apposite, sia se si tratta di prendersi cura del corpo con dei bagnoschiuma ad alto potere benefico.

La Dispensa Saponetta al latte d’asina per la cura della pelle

Come usare il latte d’asina nell’idratazione della cute

Dopo un buona detersione ecco arrivare il momento dell’idratazione e anche in questo caso il latte d’asina è l’ingrediente beauty che fa la differenza. Utilizzare delle creme viso o delle lozioni corpo a base di questa sostanza, infatti, vi permette di agire donando un plus di nutrimento e di protezione alla pelle.

‎LR Wonder Company Crema viso al latte d’asina, un plus di nutrimento alla pelle

Le creme corpo al latte d’asina, infatti, vanno a formare una barriera protettiva sulla cute, lenendola in caso di infiammazioni e donandole massima elasticità e benessere. Ma non solo. Come detto all’inizio, infatti, il latte d’asina aiuta nella produzione di collagene, indispensabile per mantenere la cute giovane e sana, agendo contro i segni del tempo, contro la formazione dei radicali liberi e aiutandola a ridurre eventuali imperfezioni grazie alla sua azione antibatterica.

Un vero alleato beauty da provare e da introdurre nella propria skincare viso e corpo, regalando alla pelle un pieno di benefici e di nutrimento naturale e godendo degli stessi effetti benefici delle donne più belle della storia, prendendo in prestito questo segreto beauty e facendolo diventare parte integrante della vostra beauty routine.

