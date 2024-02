Il dentifricio come non l’avevi mai visto (e provato!)

Il dentifricio solido è la nuova frontiera per la pulizia dei denti: in pastiglie o in polvere regala risultati strepitosi

La nuova frontiera della pulizia dei denti? È il dentifricio solido! Fra le cose che ci insegnano sin da bambini infatti c’è l’importanza di una buona igiene orale. Lavarsi i denti, soprattutto dopo i pasti è infatti fondamentale non solo per avere un sorriso smagliante, ma anche per proteggerci da infezioni e malattie di vario tipo.

L’interno della bocca infatti è l’habitat ideale per favorire la proliferazione di batteri e germi, e può divenire l’anticamera di numerose patologie. Tenere in equilibrio il microbioma del cavo orale dunque è fondamentale. La spazzolatura dei denti più volte al giorno è il primissimo passo per eliminare la placca e neutralizzare i batteri che si annidano su gengive, denti e lingua.

Quale dentifricio usare? Chi è in cerca di una soluzione sostenibile oggi può optare per il dentifricio solido che consente di eliminare il tubetto. Realizzato in materiali non riciclabili, questo contenitore viene spesso smaltito male ed è altamente inquinante.

Quale dentifricio solido scegliere

In commercio esistono numerose soluzioni. Il dentifricio solido si può trovare sia sotto forma di pastiglie che in polvere. Ciò che conta, ovviamente, è che si tratti di un prodotto di alta qualità. Questo perché entrerà in contatto più volte al giorno con la bocca, svolgendo un ruolo chiave nella pulizia.

Dentifricio in pastiglie

Cruelty-free e vegano, il dentifricio in pastiglie di Georganics è un’ottima alternativa al classico dentifricio. La sua formulazione contiene aromi naturali ed è priva di ingredienti sintetici e coloranti. Le pastiglie sono effervescenti, composte da menta piperita e bicarbonato. Rimuovono delicatamente le macchie e riducono la placca dentale, regalando un alito fresco. Sono adatte sia per bambini che adulti, disponibili in una confezione totalmente compostabile.

Dentifricio in polvere

Il dentifricio in polvere non contiene additivi o addensanti ed è al 100% commestibile e naturale. Quello di Blancodent, disponibile su Amazon, contiene oltre agli oli essenziali e agli ingredienti erboristici, anche il bicarbonato sublimato. Permette dunque di nutrire le gengive e i denti, svolgendo al contempo un’azione alcalinizzante contro i batteri acidofili. Dopo l’uso si avverte una sensazione piacevole, con alito fresco e denti pulitissimi.

Blancodent dentifricio naturale e commestibile in polvere Dentifricio in polvere con bicarbonato brevettato, naturale e sbiancante

Dentifricio solido da viaggio

Perfetto da usare se sei in viaggio, questo dentifricio solido è ai carboni vegetali e ha un effetto sbiancante. Una confezione si può portare in giro ovunque e basta per due mesi per una persona. Come usarlo? Prendi una pastiglia, poi mettila in bocca e mastica sino a sbriciolarla. Bagno con l’acqua la testa dello spazzolino – che sia manuale oppure elettrico – e lava come sempre i denti. Infine risciacqua in modo accurato.

Dentifricio solido certificato PETA

Certificato da PETA, questo dentifricio solido è privo di microplastiche, parabeni, coloranti artificiali, conservanti e SLS. Vegano al 100% si usa in pochi secondi ed è perfetto per chi ama l’ambiente. Il packaging in cartone permette di ridurre l’uso di plastica, riducendo l’uso di sostanze pericolose oppure inquinanti. Il bello delle pastiglie solide è che si possono usare ovunque, anche senza l’acqua. Basta infatti la saliva per attivare la produzione di schiuma e il processo di scioglimento.

Dentifricio solido in pasta

Riciclabile ed ecologico, il dentifricio solido in pasta è vegano al 100% e regala un alito fresco, proteggendo i denti dalle carie. Prodotto in maniera artigianale in Italia, questo dentifricio solido in pasta è cruelty free ed è disponibile online in due aromi: limone oppure classico menta.

Dentifricio in vasetto di vetro Dentifricio in pasta con mentolo biologico

I vantaggi del dentifricio solido

Il dentifricio solido è una soluzione sostenibile ed efficace per la pulizia dei denti. D’altronde i risultati in termini di pulizia sono ottimi con un sorriso perfetto e un respiro fresco grazie all’alta concentrazione di attivi che favoriscono l’igiene orale. Il packaging inoltre è ecologico, un aspetto che rende il dentifricio solido ottimo per chi ha uno stile di vita attendo al benessere personale, ma anche ambientale.

Come funziona

Il dentifricio solido, chiamato anche lavadenti, ha una formulazione particolarmente efficace. Il tradizionale tubetto risulta superfluo poiché la composizione è autoconservante oltre che solida. Cosa si trova al suo interno? Elementi abrasivi, oli essenziali e schiuma per garantire una pulizia profonda e assicurare un alito fresco a lungo. Fra gli ingredienti più usati ci sono il carbone attivo e la menta piperita, ma anche il bicarbonato, ottimo per detergere e neutralizzare i batteri.

Come usare il dentifricio solido

Usare il dentifricio solido è facilissimo: mastica con gli incisivi una compressa, riducendola in polvere. Poi, usando uno spazzolino bagnato, comincia a spazzolare sino a quando non avrai lavato tutti i denti con la schiuma creata.

Termina risciacquando con accuratezza. Per conservare il flacone evita il contatto con l’acqua e mettilo lontano dall’umidità. Usa il dentifricio solido dopo ogni pasto per completare la routine di igiene orale, abbinando – se serve – il dentifricio al colluttorio solido.

