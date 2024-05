Ogni quanto vanno cambiate le testine degli spazzolini elettrici

Lo spazzolino elettrico è ideale per una corretta igiene orale: ma per pulire correttamente i denti è fondamentale cambiare la testina. Ecco quando farlo!

Fonte: iStock

La cura dei denti non è solo una questione di estetica, ma anche di salute. Con sempre più persone che riconoscono l’importanza di una corretta igiene orale, la tecnologia si è evoluta per offrire soluzioni più efficaci ed efficienti. Uno strumento che ha rivoluzionato il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri denti è lo spazzolino elettrico.

La sua azione motorizzata permette di pulire i denti in modo più efficace, rimuovendo la placca e prevenendo la formazione di tartaro. Grazie alla tecnologia avanzata, molti spazzolini elettrici sono dotati di modalità di pulizia multiple, come la pulizia profonda, la pulizia sensibile e il massaggio gengivale.

Perché liberarsi dello spazzolino manuale e utilizzare quello elettrico? Quello manuale non va altrettanto bene? Le numerose ricerche sul confronto tra spazzolino manuale e spazzolino elettrico, hanno evidenziato nella tecnologia sonica una significativa superiorità nel rimuovere la placca rispetto al dispositivo manuale. Ma come scegliere quello più adatto a te? Tra i best seller Amazon troverai Oral B Pro 3 3500N, marca numero uno al mondo per l’igiene orale. Ti aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti grazie ad un timer che avvisa ogni 30 secondi, così saprai sempre quando è il momento di passare alla zona successiva. In più, l’esclusiva testina rotonda di Oral-B rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, agisce sulle macchie superficiali eliminandole e, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360°, riduce la velocità e ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

Offerta Oral B spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500N

Con più di 4000 recensioni, Philips Sonicare è una soluzione dall’ottima qualità prezzo e molto apprezzata dagli utenti. La confezione contiene infatti due spazzolini, da usare con il tuo lui o con la tua lei. La tecnologia Philips Sonicare genera impulsi d’acqua tra i denti mentre li spazzoli, aiutando a rimuovere la placca per una pulizia quotidiana eccezionale mentre la tecnologia Brush Sync tiene traccia del tempo di utilizzo dello spazzolino e ti ricorda quando è il momento di sostituire la testina.

Offerta Philips spazzolino Philips Sonicare HX3675

Infatti, non tutti sanno che ciò che fa davvero la differenza tra un buon spazzolino elettrico e non, è proprio la testina.

Quando sostituire la testina dello spazzolino elettrico?

La testina è quella parte dello spazzolino elettrico che viene a contatto diretto con il cavo orale; con le sue setole roteanti e vibranti, garantisce la rimozione di placca e altri residui dai denti. Proprio grazie alla loro attività, è possibile provvedere ad una perfetta igiene orale. Ma ad ogni utilizzo le setole si consumano e risultano sempre meno efficaci. Inoltre, col tempo sulla testina si depositano i residui che possono avere ripercussioni sulla salute.

Fortunatamente è intercambiabile, quindi non è necessario comprare ogni volta uno spazzolino elettrico nuovo: ma quando è il momento giusto per cambiare la testina?

La testina del tuo spazzolino elettrico dovrà essere cambiata circa ogni tre mesi. Questo è quanto affermano i dentisti e gli odontoiatri di tutto il mondo. Oltre questa soglia, le setole del tuo spazzolino elettrico, a prescindere dalla tecnologia da esso supportata, tenderanno inesorabilmente ad assottigliarsi e a non garantire più la massima efficacia contro la placca. Infatti, col tempo le setole si consumano e non riescono a raggiungere gli angoli e i punti più nascosti della dentatura, di conseguenza non si eseguirà un’igiene orale corretta.

Inoltre, nelle setole si depositano batteri e sporcizia e aumentando col tempo di utilizzo, proliferano, fino a poter causare infezioni alle vie orali

Per ridurre il rischio è importante lavare la testina con acqua e attendere che le setole si asciughino bene (soprattutto quando si conserva lo spazzolino in un luogo umido e non ventilato). Infine, come detto in precedenza, è importante sostituire frequentemente le testine.

Testina per spazzolino elettrico

L’ideale è avere sempre una scorta a casa di testine di ricambio per il tuo spazzolino. Puoi acquistare le testine originali del brand dello spazzolino oppure optare per una soluzione al risparmio con delle testine compatibili non brandizzate. Su Amazon trovi molte soluzioni diverse: ecco le più convenienti!

Unnderwiss 16 testine di ricambio

Teetech 5 Testine per spazzolino da denti compatibili

Offerta Brighdeal Spazzole di Ricambio Compatibili

Come si cambiano le testine dello spazzolino elettrico

Il cambio della testina dello spazzolino elettrico è estremamente semplice da effettuare. Il processo è pensato per essere semplice in quanto si tratta di una procedura che dovrai eseguire non solo per sostituire la testina, ma anche per pulire i residui di dentifricio che tendono ad annidarsi proprio tra il manico e la testina.

Al di là delle specifiche per i vari modelli, solitamente è sufficiente ruotare la sua base o tirarla leggermente verso l’alto. In alternativa è sempre utile consultare il manuale del tuo spazzolino elettrico per evitare di danneggiarlo.

Ti ricordiamo che tutte le testine di ricambio degli spazzolini elettrici devono essere smaltite nei bidoni del secco/indifferenziato, proprio come gli spazzolini manuali. Il manico dovrà essere smaltito presso le isole ecologiche della propria città.

Altri casi per cui cambiare la testina dello spazzolino elettrico

Esistono poi dei casi che rendono necessaria la sostituzione della testina, a prescindere dal periodo di utilizzo. Innanzitutto, bisogna cambiarla se mostra segni di deterioramento.

Ma come faccio a capire a colpo d’occhio quando è arrivato il momento di sostituire la testina? Sembra ovvio, ma molte persone continuano a usare lo spazzolino elettrico anche quando le setole sono visibilmente consumate, ignorandone i rischi.

Fortunatamente, capire quando la testina dello spazzolino elettrico deve essere sostituita è piuttosto facile; basta infatti fare attenzione a colore e forma delle setole. In particolar modo, le setole devono essere cambiate quando si aprono a ventaglio e mostrano punte fini e ingiallite.

Inoltre, gli specialisti consigliano di cambiarla dopo una malattia, soprattutto se ha avuto a che fare con le vie orali come un mal di gola, un’infiammazione orale o una gengivite. Infatti durante il decorso della patologia si è seguita l’igiene orale e i batteri o microorganismi infettivi probabilmente si sono depositati tra le setole, per cui cambiare le testine prevengono il rischio di ricaduta.

Ora non rimane che scegliere tra le tante testine presenti sul mercato, stando attenti ad acquistare prodotti di qualità e compatibili con il corpo dello spazzolino.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram