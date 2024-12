L’essenziale beauty dell’inverno? La crema mani, un must da avere sempre con te

Pelle idratata e mani da fata? Il must have beauty da avere sempre con sè è la crema mani, un alleato da non dimenticarsi mai

Fonte: iStock crema mani, il tuo alleato beauty per l'inverno

Qual è quel prodotto per la cura del nostro corpo che non manca mai nella borsa di ogni donna ( oche non dovrebbe mai mancare)? No, non è il fondotinta e nemmeno il rossetto. Ma è lei, la crema mani, un must have per chiunque si voglia prendere cura della pelle in modo mirato e costante, soprattutto durante la stagione fredda, quando la pelle è più sensibile e tende a seccarsi più facilmente.

A cosa serve la crema mani in inverno

Un’essenziale di ogni beauty case e beauty routine degna di questo nome e che agisce per proteggere la pelle dagli agenti esterni come freddo, vento, ma anche il sole, e dalla tendenza della cute a disidratarsi maggiormente durante la stagione fredda, nutrendola in profondità e donandole massimo beneficio possibile.

Un prodotto immancabile e che dovremmo avere sempre a portata di mano, applicandolo ogni volta che se ne sente il bisogno e, soprattutto, dopo aver lavato le mani, prevenendone la secchezza. Un vero alleato beauty, spesso sottovalutato e che non solo agisce per ripristinare l’equilibrio della cute, ma che interviene anche con un effetto anti age sulla parte, andando a ridurre i segni del tempo (si, anche le mani ne sono soggette) e uniformando la pelle sia alla vista che al tatto.

Insomma, un’amica da tenere sempre con sé e da scegliere secondo le proprie esigenze.

I prodotti da avere sempre a disposizione

Per esempio optando per la crema mani Cera di Cupra, una crema formulata con Gelatina Reale e Centella Asiatica, dalle proprietà riparatrici, e utile a donare sollievo immediato alla pelle con irritazioni e arrossamenti.

Un trattamento quotidiano di bellezza per le mani, che lascia pelle idratata e morbida rispettando l’equilibrio idrolipidico cutaneo.

O ancora provando la crema mani di Equilibria all’aloe. Un prodotto mirato e che contenente un’elevata quantità di Aloe Vera (il 40%), che svolge una profonda azione idratante e lenitiva. Una crema dalla formulazione delicata, leggermente profumata e senza allergeni, che si assorbe velocemente senza ungere e che dona immediato sollievo alla parte.

‎Altra crema mani di Equilibria è quella al burro di karitè, una formulazione che nutre la pelle in profondità. Una crema mani delicatamente profumata, e che è l’ideale in caso secchezza cutanea, screpolature e perdita di elasticità della pelle, nutrendola a fondo e proteggendola dagli agenti esterni e dai segni del tempo. ‎

Infine, la crema mani di Neutrogena e un vero alleato per la cute, soprattutto durante la stagione invernale. Un prodotto garantito e che ha la stessa efficacia dell’iconica Crema Mani Concentrata di Neutrogena Formula Norvegese. Una crema arricchita con Glicerina al 40% e Vitamina E, utile a proteggere la pelle, riparare l’epidermide e limita la perdita di umidità della stessa, garantendo alla mani massimo benessere e un pieno di elasticità e idratazione a lunga durata.

Insomma, la crema mani è uno di quei prodotti must have dell’inverno, che dona sollievo alla cute della mani e un plus di bellezza. Un alleato di cui non si può fare a meno e da portare sempre con sè.

