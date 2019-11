Come scegliere il miglior fondotinta bio per la tua pelle

editato in: da

Non rinunci mai alla beauty routine quotidiana? Allora sappi che il prodotto più importante per la buona riuscita del tuo make-up è proprio il fondotinta. Non solo. Il fondotinta è anche il prodotto di make-up che rimane per più tempo a contatto con la tua pelle, ecco perché è così importante optare per una scelta consapevole.

Questo cosmetico ha infatti un compito fondamentale: è come la tela per un quadro. Permette di creare sul tuo viso una base perfetta per elaborare poi il trucco del giorno. Ma può anche essere applicato da solo, magari per eliminare alcune imperfezioni della cute.

Il fondotinta quindi, non solo è responsabile di una pelle bella e uniforme, ma sta sul viso anche per tutto il giorno: per questi e altri motivi occorre sceglierlo con attenzione, puntando alla qualità delle materie prime utilizzate per realizzarlo e all’affinità delle materie prime con la pelle. Tra le tante proposte presenti sul mercato, i migliori sono certamente i fondotinta biologici, realizzati con materie prime naturali e pregiate, che non aggrediscono la cute e non occludono i pori, diminuendo quindi i rischi di formazione di acne, foruncoli e punti neri, rendendosi adatti ad ogni tipo di pelle.

Quali sono le caratteristiche di un fondotinta bio?

I fondotinta biologici, così come tutti i cosmetici di questo tipo, possiedono particolari caratteristiche. Innanzitutto, sono realizzati con ingredienti naturali, che provengono il più possibile da agricoltura biologica, e vengono certificati secondo standard rigorosi. Tra i certificati Bio più famosi spiccano Cosmos Organic, Nature, Ecocert e così via. I loghi che attestano la certificazione sono sempre riportati sulla confezione del prodotto.

Miglior fondotinta bio per la pelle: ad ognuno il suo!

È sicuramente impossibile che esista un fondotinta adatto a tutte le pelli. Perciò, prima di affidarti ad un prodotto, è fondamentale che tu conosca ciò di cui hai bisogno. Per aiutarti a scegliere il miglior fondotinta bio dovrai quindi porti le giuste domande:

Com’è la tua pelle? I quattro tipi di cute principali sono: normale, secca, mista o grassa. Dopo esserti accertata di ciò, sappi che ad ogni tipo corrisponde il coprente ideale.

Qual è il tuo colorito? L'obiettivo è assecondare il colore della tua carnagione in modo che non si veda uno stacco tra il colore del viso e quello del collo.

Quali sono le esigenze della tua pelle? I fondotinta spesso non servono solo a coprire le imperfezioni, ma possono aiutarti anche a raggiungere altri obiettivi. Per esempio, alcuni integrano la protezione solare, altri possiedono proprietà anti-età, idratanti, nutrienti e così via. Quando scegli il tuo coprente tieni conto anche di queste esigenze.

Questi sono i requisiti per acquistare un fondotinta e ottenere così una base trucco naturale, che possa donare omogeneità alla pelle senza metterne a rischio la salute.

Quali sono le migliori marche di fondotinta bio?

Il mercato offre due tipologie principali di fondotinta: compatto e fluido.

Il primo si suddivide a sua volta in polvere e in crema. Il fondotinta bio compatto in polvere è ideale per la pelle mista e tendente al grasso. Può essere applicato da asciutto con un pennello e ha una coprenza leggera; mentre da bagnato ha una coprenza maggiore. Il fondotinta compatto in crema è ideale per chi ha una pelle normale o secca e per chi ha discromie evidenti della pelle. Il fondotinta biologico fluido è il più diffuso sul mercato e si trova in tubetto o boccetta. È sicuramente quello più versatile e adatto a tutti i tipi di pelle.

Negli ultimi anni, sono aumentati i marchi che propongono make-up bio di ogni tipo: dai rossetti, ai fard, fino agli ombretti di ogni colorazione. Naturalmente in questa enorme categoria, non possono mancare i fondotinta biologici. Su BioVeganShop.it è possibile trovare un’ampia scelta di fondotinta eco-bio delle migliori marche.

Tra i brand più apprezzati spiccano: So’Bio étic, colosso della cosmetica naturale francese; Neve Cosmetics, azienda di Torino che ha unito il rispetto per gli animali e delle persone, riuscendo a proporre un’ampia varietà di prodotti capaci di dare risalto e proteggere la pelle.

Non mancano poi PuroBio, Couleur Caramel, Alkemilla, Sante, Liquiflora e tanti altri marchi, come per esempio Vegàle, brand proposto in esclusiva su BioVeganShop che offre prodotti di make-up tutti 100% naturali con rigorosa attenzione alle materie prime utilizzate, per un trucco di assoluta efficacia con un rapporto qualità prezzo veramente impareggiabile.

Insomma, ora che sai cosa ti serve, ottenere un viso uniforme e senza imperfezioni sarà davvero una passeggiata!