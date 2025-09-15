Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Caduta capelli da stress: consigli e rimedi

Ci sono periodi dell’anno in cui può capitare che il cambio di stagione, lo stress e, più in generale, momenti particolarmente impegnativi non ci facciano sentire al massimo delle nostre potenzialità. E questo, inevitabilmente, si ripercuote anche sul nostro benessere psicofisico. E sì, anche sui capelli.

La caduta dei capelli da stress è un evento che può capitare davvero a tutti: non deve per forza di cose essere la risposta a qualcosa di particolarmente sconvolgente ma, a volte, bastano anche solo cambiamenti delle abitudini o un’eccessiva stanchezza.

Come correre ai ripari quando ci sembra di perdere troppi capelli? Le soluzioni ci sono e passano attraverso cambiamenti della routine quotidiana, momenti da dedicare al proprio benessere, una giusta alimentazione e anche prodotti specifici e pensati appositamente per i capelli. Scopriamo nel dettaglio consigli e i rimedi per curare la nostra chioma dallo stress.

Stress e caduta dei capelli, la soluzione arriva da due prodotti

Capita a tutti: ci sono momenti della vita in cui gli eventi, gli impegni o i pensieri prendono il sopravvento e ci si sente profondamente sotto stress. Le motivazioni possono essere davvero tantissime: i ritmi frenetici che siamo obbligati a mantenere, le pressioni lavorative, gli impegni familiari e i problemi legati alla sfera personale.

A volte tutto questo può influenzare, in modo silenzioso ma costante, il nostro benessere psicofisico producendo una sensazione di stress che, inevitabilmente, si ripercuote anche sulla salute di capelli e scalpo. Tra le conseguenze vi è anche un aumento della loro caduta fisiologica, che colpisce indistintamente uomini e donne.

La buona notizia è che si può intervenire anche utilizzando prodotti pensati appositamente. Nello specifico nascono dalla Ricerca Anticaduta Giuliani Bioscalin Stress Gummies e Bioscalin Stress Fiale Anticaduta. La loro efficacia è clinicamente testata in 15 giorni di utilizzo. E se le prime supportano i capelli indeboliti dallo stress andando a favorirne il benessere, le seconde combattono i suoi effetti nocivi su scalpo e capelli contrastando l’indebolimento.

Stress e caduta dei capelli, soluzioni e rimedi

Ci sono alcuni ingredienti che sono un toccasana per coccolare scalpo e capelli nei periodi maggiormente complicati e in cui si nota un aumento della caduta.

Tra questi troviamo l’anice stellato e il basilico sacro che – insieme – vanno a sostenere in caso di stress, oppure un complesso composto da vitamina K, rhodiola rosea, estratto botanico che svolge la funzione di tonico per la stanchezza fisica e mentale, e dal triptofano, ovvero un amminoacido chiave nella produzione di serotonina. E, ancora, le vitamine come la C, la B6 e lo zinco che aiutano a preservare la salute del capello.

Senza dimenticare il prunizen: un’erba medicinale che, grazie alle sue proprietà calmanti e protettive, neutralizza gli effetti negativi dello stress sul benessere di scalpo e capelli.

E sono gli ingredienti scelti e – alcuni di questi – brevettati in due complessi dalla Ricerca Anticaduta Giuliani che si trovano nelle gommose Bioscalin Stress Gummies e nelle Bioscalin Stress Fiale Anticaduta.

Si tratta di due prodotti validissimi, pensati appositamente per coccolare e proteggere i nostri capelli dalla caduta da stress. Le Gummies sono al gusto di frutti rossi, in confezioni da trenta. Le fiale anticaduta, invece, sono in confezioni da sette e ne va utilizzata una a giorni alterni. I due prodotti combinati ci permettono di fare un trattamento della durata di 15 giorni.

Oltre a eseguire trattamenti appositi, poi, si possono mettere in atto tutta una serie di buone pratiche. Quando ci ritroviamo a dover affrontare momenti particolarmente complicati, infatti, è bene provare a fermarsi un attimo e fare il punto della situazione.

Tirare le fila di quello che stiamo facendo, cercare di mettere in ordine le priorità, non farsi sopraffare dagli eventi, ma gestire la vita, sono tutti passaggi di fondamentale importanza per affrontare momenti particolarmente stressanti dal punto di vista psico-fisico. Ed è la strategia da portare avanti, mentre ci si coccola prendendosi cura di sé attraverso l’assunzione di prodotti appositi.

Oltre a questo bisogna ritagliarsi momenti per prendere fiato e per fare le cose che ci fanno stare bene: attività fisica, meditazione, oppure la lettura di un buon libro o la visione di un film.

Fondamentale anche mangiare bene: la corretta alimentazione è uno dei passi più importanti per la nostra salute, insieme al bere la giusta quantità d’acqua giornaliera.

Insomma, la chiave per prenderci cura dei nostri capelli, e averli naturalmente forti e sani, sta proprio nel bilanciamento tra buone abitudini e assunzione di prodotti mirati.