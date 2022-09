L’attrice Ni Ni è il nuovo volto della bellezza

Fonte: Ufficio stampa - Lancôme Ni Ni

Pelle d’alabastro, classe da vendere: questa è l’attrice cinese pluripremiata Ni Ni. Ma il vero segreto della sua bellezza è la felicità. Ed è questo il punto d’incontro tra lei e Lancôme che l’ha scelta come suo nuovo volto.

Ni Ni, nuovo volto di Lancôme

Lancôme ha voluto Ni Ni come Global Skincare and Fragrance Ambassador, perché lei è unica nella sua spontaneità e nel suo entusiasmo genuino e gentile. Con lei l’idea di bellezza si rivoluziona. “Per me, Lancôme simboleggia felicità, generosità e possibilità infinite. Penso che ci siamo trovati perché condividiamo la stessa idea che la felicità sia una preziosa fonte di bellezza. Ed entrambi vogliamo che le donne si affermino e raggiungano i propri obiettivi attraverso l’istruzione”.

Dunque, un’idea di bellezza che significa anche realizzazione di sé e felicità. Un’immagine che rispecchia perfettamente i valori di Lancôme, come spiega Françoise Lehmann, Global Brand President: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Ni Ni nella famiglia Lancôme. Ha una vera affinità con i valori fondamentali di Lancôme – positività, forza e autenticità – e la sua personalità unica esprime modernità, fondendo l’atteggiamento freddo e sicuro di sé della nuova generazione con l’eleganza senza tempo del lusso”.

Fonte: Ufficio stampa - Lancôme

Chi è Ni Ni

Classe 1988, Ni Ni è diventata famosa come attrice nel 2011 dopo la sua prima apparizione in I fiori di guerra. Con i suoi ultimi lavori, Ni Ni prosegue la scalata del successo sia in campo televisivo che e teatrale, lasciando un’impronta indelebile nel pubblico con i personaggi che interpreta.

Ma Ni Ni non solo si è conquista un posto prestigioso nel cinema, ma è famosa anche nel mondo della moda. È diventata una vera icona di stile e una trendsetter, adorata dalle migliori riviste di moda e dai marchi di lusso.

Oggi, per Ni Ni, la femminilità è più inclusiva. Riguarda il calore, la fiducia, l’intelligenza, l’atteggiamento, la felicità e tutto ciò che rende una donna affascinante. Crede che la bellezza sia tutta una questione di fiducia e vive secondo la filosofia di “vivere il momento, godersi le cose semplici per rendere ogni giorno il miglior di sempre”.

Ni Ni è sicuramente una delle donne più influenti al mondo, non solo grazie ai suoi successi professionali ma anche agli oltre 28 milioni di follower su Weibo.

Insieme a Lancôme, Ni Ni intende diffondere ulteriormente la missione del marchio: creare bellezza e felicità e dare potere a più donne in tutto il mondo.