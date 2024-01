Si chiama Zara e ha 4 anni, ed è la più giovane scalatrice del monte Everest

Fonte: Jam Press/@sasha.jede / IPA Zara e il fratello Sasha durante la scalata dell'Everest

Ha solamente quattro anni ma ha già ottenuto un primato. Uno di quelli importanti. Di cui parlano tutti.

Questa è la storia di Zara, una bimba cittadina della Repubblica Ceca e del Canada, che è anche la giovanissima scalatrice del monte Everest. Un’impresa che le ha permesso di sbaragliare il precedente record mondiale, ottenuto nel 2023 da Prisha Lokesh Nikajoo: cinque anni.

L’impresa di Zara è di quelle che nemmeno molti adulti riuscirebbero a portare a termine. Ma non lei che, accompagnata dal papà e dal fratello, ha affrontato le bassissime temperature, la fatica e i chilometri. Ed è arrivata alla quota di circa 5300 metri, in tre settimane, raggiungendo il campo base.

Zara, la sua impresa a 4 anni

Un’impresa. Di quelle vere. Che sarebbe stata tale anche se Zara fosse stata un’adulta, ma non lo è. È una bimba di 4 anni e, accompagnata dal papà David Sifra e dal fratello Sasha ha raggiunto il campo base dell’Everest, diventando la più giovane a riuscirci. Il tutto è stato raccontato in un diario di viaggio pubblicato su Instagram, tenuto dal papà ma narrato con la “voce” del fratello di Zara.

Ad esempio, a pochi giorni dal traguardo, si poteva leggere sul profilo Instagram: “Domani e dopodomani ci trasferiremo al campo base Everest. Mancano pochi chilometri. Mentre oggi si dorme a 4400 metri domani dovrebbero essere 4900 e dopodomani 5100 metri. E da quel luogo saranno a soli tre chilometri dal campo base, che si trova a 5300 metri di altitudine”, scriveva il papà a corredo di alcune foto.

Poi l’arrivo, il primo gennaio, dopo 170 chilometri e 18 giorni. In un video la si vede camminare e raggiungere un gruppo che la festeggia con un applauso. Momenti emozionanti perché Zara a 4 anni è diventata la più giovane donna a riuscirci. Il suo viaggio è partito da Jiri fino ad arrivare al campo base della montagna più alta del mondo. Da lì poi è tornata a piedi, si legge sempre su Instagram.

Chi è Zara e come è riuscita nella sua impresa

La piccola Zara è una cittadina della Repubblica Ceca e del Canada, che vive in Malesia con i genitori e un fratello di sette anni. Parla ceco, cinese e inglese.

A spiegare come ci sia riuscita, sia fisicamente sia mentalmente, uno dei post Instagram in cui si legge: “Nello specifico, ogni giorno la piccola Zara nelle condizioni estremamente difficili della giungla malese camminava 5-10 km con un dislivello di 300-600 metri dopo aver terminato le lezioni nel suo asilo cinese e anche di più nei fine settimana. Nel 2023 ha percorso oltre 2200 km nella giungla. Inoltre, va a piedi all’asilo tutti i giorni. Pertanto, non ha alcun problema per lei percorrere i sentieri molto più semplici e ben regolati dell’Himalaya”.

E per quanto riguarda le bassissime temperature: “Anche la piccola Zara non fa mai il bagno in acqua calda – scrive -, al contrario aggiunge ghiaccio, probabilmente per questo il freddo non le ha dato problemi. Grazie ad un’elaborata acclimatazione, il suo valore di saturazione dell’ossigeno nel sangue non è sceso sotto il 90”.

Chi deteneva il record prima di lei

Ma se Zara detiene il nuovo record qual è stato quello precedente? Prima della piccola di quattro anni, era stata Prisha Lokesh Nikajoo a ottenere il record per essere la persona più giovane a scalare il campo base dell’Everest. Era il 2023 e aveva cinque anni. Ad accompagnarla il papà. L’allenamento per pepararsi consisteva in una lunga camminata quotidiana (di otto – nove chilometri), ma anche aerobica e scalate del muro del giardino.