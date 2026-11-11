Da quando ha 14 anni ripulisce i fiumi più inquinati del mondo: la battaglia infinita di Gary

Gary Bencheghib si batte da anni per il bene dell'ambiente e ripulisce i fiumi sfruttando la corrente. Il suo sogno è quello di vedere le piattaforme pulite

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123RF Il progetto di Gary Bencheghlibl

Gary Bencheghib ha appena tagliato un traguardo curioso. Sono infatti diciassette anni passati a ripulire spiagge e fiumi. L’attivista francese, che vive a Bali da oltre vent’anni, lo ha raccontato in un post su Instagram. E il conto, a guardarlo bene, fa effetto. Alla lotta contro l’inquinamento da plastica ha ormai dedicato più anni di quanti ne avesse quando ha cominciato.

Era il 2009. Gary passava i pomeriggi tra le onde e, a ogni bracciata sulla tavola da surf, si ritrovava qualche involucro attorcigliato alle braccia. Insieme a Sam e Kelly, i fratelli con cui è cresciuto sull’isola, e a una manciata di compagni di scuola, ha preso l’abitudine di ripulire le spiagge ogni settimana. Una piccola ostinazione da adolescenti, destinata a trasformarsi nel lavoro di una vita.

Chi è Gary Bencheghib, l’attivista che ha sfidato il fiume più inquinato del mondo

La famiglia Bencheghib lascia Parigi per Bali quando Gary ha nove anni. Da grande lui diventa filmmaker, con l’idea fissa di mostrare il volto dell’isola che sfugge alle cartoline.

Nel 2017, a ventidue anni, sale con Sam su due kayak assemblati con circa trecento bottiglie ciascuno e scende il Citarum, a Giava occidentale, spesso citato tra i fiumi più inquinati del mondo. I video girati tra cumuli di immondizia e scarichi industriali raccolgono milioni di visualizzazioni e arrivano fino all’allora presidente Joko Widodo, che ordina un piano per risanare il corso d’acqua.

Da lì la sua storia prende velocità. Nel 2020 i tre fratelli fondano Sungai Watch (sungai, in indonesiano, significa proprio fiume) e nel 2022 Gary riceve il Ramon Magsaysay Award, considerato il riconoscimento più prestigioso d’Asia, diventando uno dei premiati più giovani di sempre. Secondo il bilancio d’impatto del 2024, l’associazione ha già tolto dai corsi d’acqua indonesiani quasi tremila tonnellate di scarti.

Sungai Watch: le barriere che bloccano la plastica nei fiumi di Bali e Giava

Diciassette anni dopo quella prima spiaggia, Gary osserva il percorso con grande lucidità. Ripulire salva il mare un giorno alla volta; la svolta vera arriva quando la plastica smette del tutto di finire nell’acqua.

Il ragionamento è questo: buona parte della plastica che invade il mare ci arriva seguendo la corrente. Bloccare la plastica nei fiumi, prima della foce, è il modo più rapido ed economico per proteggere spiagge, coralli e intere comunità di pescatori.

Per questo Sungai Watch lavora su più fronti. Le barriere galleggianti intercettano sacchetti e bottiglie lungo i fiumi di Bali e di Giava Est, le squadre mappano le discariche abusive e il materiale recuperato rinasce in sedie e sgabelli grazie al progetto Sungai Design. Gary cita spesso anche i circa 3,7 milioni di indonesiani che vivono raccogliendo e selezionando scarti, persone che secondo lui meritano molta più visibilità.

La scorsa primavera Gary, Sam e Kelly hanno corso per 1.205 chilometri da Bali a Giacarta, in 58 giorni e attraverso 36 città. Strada facendo hanno segnalato 108 discariche illegali e ripulito 23 fiumi. All’arrivo li ha accolti il vicepresidente Gibran Rakabuming, che si è offerto di metterli in contatto con nuovi sponsor per portare il progetto a Giava centrale e occidentale.

Al ragazzino del 2009 Gary ha mandato un messaggio affettuoso: tenere duro, perché la parte più importante comincia adesso. E il suo sogno per il futuro è una barriera galleggiante che, dopo una notte di pioggia, resta vuota. Sarà quello il lieto fine da festeggiare.