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123RF Gru di carta

Rika Matsuda aveva sette anni e una bicicletta nuova fiammante, così scattante da metterle le ali ai piedi. Al parco pedalava felice fino all’istante in cui ha provato a frenare e i freni non hanno risposto al suo comando. Il muretto è arrivato in un lampo e la caduta dalla bici le ha lasciato un piede dolorante, diventato viola in pochi minuti. Da quel pomeriggio le sarebbe rimasta una gru di origami, con un segreto ripiegato dentro per dieci anni.

Seduta a terra, Rika vede avvicinarsi un ragazzo sulla ventina, alto, robusto, in giacca. Per una bambina è uno sconosciuto dall’aria quasi intimidatoria. Poi lui le chiede se sta bene, con una voce talmente dolce che ogni timore si scioglie all’istante.

La gru di origami, il dono gentile di uno sconosciuto

Quello che succede dopo sembra uscito da un film di Hirokazu Kore-eda, maestro nel raccontare la tenerezza dei piccoli gesti. Il giovane la aiuta a rialzarsi, l’accompagna a una fontanella per sciacquare la ferita e le presta il telefono per chiamare il nonno. Nell’attesa tira fuori dalla borsa un foglio bianco e, con mani esperte, le mostra piega dopo piega come nasce una gru perfetta. Forse, ha intuito Rika da grande, voleva spostare la sua attenzione dal dolore alla carta.

Quando il nonno arriva, il ragazzo aiuta a riportare a casa bambina e bicicletta. Al momento dei saluti le porge la gru, sorride e se ne va in silenzio. Rika sistema quell’uccellino di carta sulla scrivania e lì resta, anno dopo anno, a ricordarle la gentilezza degli sconosciuti.

Un dono ricco di significato, perché in Giappone la gru è simbolo di lunga vita e buona sorte, e una leggenda racconta che chi ne piega mille vede avverarsi un desiderio.

Il messaggio segreto nella gru di origami, scoperto dieci anni dopo

Rika ora ha diciassette anni e siede tra i banchi della lezione di inglese del professor Benjamin Johnson, che assegna un compito ispirato a My Unsung Hero, la rubrica della radio pubblica americana NPR dedicata agli eroi di tutti i giorni. Ognuno deve raccontare di qualcuno che gli ha fatto del bene senza chiedere nulla.

Le torna in mente il parco: il piede viola, la voce gentile e quella gru. Poi l’intuizione: e se quel ragazzo avesse scritto qualcosa sul foglio, prima di piegarlo? Rika corre a casa e apre la gru con infinita delicatezza. Dentro, custodito per un decennio, c’è davvero un messaggio segreto di poche parole in giapponese che invitano a dare valore a ogni incontro, perché potrebbe essere irripetibile. Tradotto con il cuore: goditi il momento.

Il senso richiama un concetto molto amato in Giappone, ichigo ichie, nato attorno alla cerimonia del tè in cui ogni incontro accade una sola volta nella vita e merita tutta la nostra presenza.

In quell’istante Rika ha capito fino in fondo quanto fosse speciale il suo giovane eroe. Lui forse ignora che la sua gru ha attraversato dieci anni, una scrivania, un compito in classe e perfino l’oceano, fino ai microfoni della radio KUOW di Seattle. Il suo gesto continua a viaggiare, leggero come la carta, e ricorda che un minuto di attenzione verso chi è in difficoltà può restare nel cuore di qualcuno per sempre.