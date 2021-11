Affrontare la vecchiaia insieme alle amiche è bellissimo. Questa storia lo conferma

L’amicizia è un dono raro e prezioso di cui dobbiamo farne tesoro. È proprio grazie a questa che possiamo affrontare i momenti più bui della nostra esistenza, che possiamo guarire dalle ferite, che possiamo ricominciare a sorridere. Una premessa, questa, forse un po’ scontata ma doverosa soprattutto per introdurre una storia bellissima fatta di persone unite proprio da questo legame.

Le protagoniste di questo racconto sono 5 amiche che vivono nel Queensland, in Australia, e che sono unite da un desiderio comune, quello di trascorrere il resto dei loro giorni insieme, meglio ancora se all’insegna dell’allegria e delle risate. Così, queste donne già in pensione da tempo, hanno scelto di andare a vivere insieme in una grande unità abitativa con degli spazi comuni.

Una decisione che si è trasformata presto in un progetto incedibile che prende il nome di Sharing With Friends, nato proprio per con l’obiettivo di affrontare, insieme, la solitudine e le difficoltà economiche che le persone in pensione possono affrontare quando vivono da sole.

Tutto è nato da un’idea di Maggie Shambrook, una donna con un’importante carriera alle spalle e con una meravigliosa famiglia. Purtroppo, a seguito del licenziamento anticipato, ha perso la casa e il lavoro. Quella che sembrava una situazione senza via d’uscita, però, si è trasformata in una grandiosa opportunità.

Maggie ha proposto alle sue amiche di acquistare una grande casa da condividere. E insieme lo hanno fatto. Ora vivono in un grande complesso fatto di piccoli appartamenti dotati di ogni comfort e di aeree comuni dove incontrarsi durante la giornata per condividere il tempo. Un vero e proprio modello di convivialità esemplare che ha dato vita a un progetto molto più ambizioso.

Grazie alla collaborazione di nuovi membri, Sharing With Friends, si è trasformato in una iniziativa da replicare. Il presidente dell’associazione, Susan Davies, in un’intervista ad ABC NEWS ha dichiarato che sono tantissime le donne interessate ad abbracciare questo format di vita.

Intanto però le protagoniste di questa storia hanno aperto le porte della loro grande casa organizzando workshop e convegni di vario genere, che oltre a formare le persone tra una tazza di tè e biscotti fatti a mano, consentono a tutti di toccare con mano la condivisione, la cooperazione e la convivenza sulle quali si fonda l’intero progetto.

I fondatori dell’associazione, che gode del sostegno di Zonta International, hanno fatto dell’aiuto e del supporto tra persone anziane, una vera e propria missione di vita.