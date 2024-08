Fan in allarme per Zac Efron che, in un'estate tutta europea, è stato vittima di un incidente misterioso in piscina, che poteva costargli caro

Fonte: IPA Zac Efron

Zac Efron è in una fase positiva della propria carriera. Un momento nel quale pare riuscire a muoversi con grande equilibrio tra progetti di massa e film d’autore. Basti pensare al trittico composto tra The Iron Claw, Ricky Stanicky e A Family Affair.

L’ex star di High School Musical ha però vissuto dei momenti di terrore a Ibiza, che avrebbero potuto avere ben altre conseguenze. È stato letteralmente salvato in piscina dagli addetti della villa dove sta alloggiando. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Come sta Zac Efron

Nella serata di venerdì Zac Efron è stato trasporto in ospedale sull’isola di Ibiza. Nel corso dell’ultimo mese l’attore ha girato parte dell’Europa. I paparazzi lo hanno infatti immortalato in svariate location turistiche ben note, da St. Tropez, dov’è stato visto anche Fedez con Johnny Depp, a Mykonos, da Parigi, considerando le Olimpiadi in corso, a Ibiza, appunto. È anche salito sul palco con Martin Garrix durante un evento a inizio settimana. Una lunga estate colma di giornate esaltanti, dunque, fino al grande rischio.

La notizia del suo incidente in piscina è stata riportata da Tmz, che ha poi offerto degli aggiornamenti: “Ci hanno tranquillizzati, dicendo che non era grave. (…) Dopo i controlli e le cure, sta meglio ed è stato dimesso”.

Cos’è successo

Sappiamo dunque che Zac Efron non è in pericolo di vita. Non si è ripetuto un gravissimo incidente come quello raccontato in passato, che ha avuto un impatto enorme sul suo viso. Ciò che sappiamo è che due persone che lavorano nella villa (dove alloggia il 36enne) lo hanno trovato “in difficoltà” in piscina. Per questo motivo hanno rapidamente allertato i soccorsi.

L’attore è stato trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno tenuto sotto osservazione per tutta la notte. Stando alle parole del suo portavoce, poi, il mattino seguente è stato dimesso. Non è stato svelato alla stampa cosa sia successo esattamente. Il rispetto della privacy della star è importante, certo, ma questa linea di condotta del suo rappresentante lascia spazio a supposizioni, che al momento si fanno largo sui social.

C’è infatti chi lo immagina in piscina, dopo aver bevuto eccessivamente, mentre faticava a venirne fuori e, dunque, a rischio annegamento. Di certo l’immagine che si ottiene dalla breve ricostruzione è allarmante.

Il fatto che sia stato trascinato fuori dalla piscina, lascia pensare che non fosse totalmente in grado di muoversi. Se avesse avuto un incidente fisico, però, sarebbe probabilmente rimasto un po’ più tempo in osservazione. Il suo rappresentante sta tentando di non far dare troppo peso alla vicenda, com’è nel miglior interesse dell’attore, ma Tmz non molla la presa.

Si racconta di un piccolo incidente. Ecco cosa trapela dall’entourage dell’attore, ma per una “cosa da nulla” non avrebbe senso la corsa in ospedale e la notte trascorsa in struttura. In merito è stato spiegato come fosse soltanto una misura precauzionale. Si attendono ulteriori aggiornamenti, con i suoi fan in allarme, considerando quanto sia ancora fresca e dolorosa la notizia della morte di Matthew Perry, avvenuta proprio in piscina a causa di uno stato d’intossicazione.