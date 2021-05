Will Smith: “La peggior forma della mia vita” (L’autoironia ci salverà)

editato in: da

Will Smith è senza dubbio uno degli attori più ironici di Hollywood. Lo ha dimostrato spesso non solo nei suoi film, ma anche nelle interviste e sui social. E lo ha fatto anche questa volta, postando sul suo profilo Instagram ufficiale una foto scattata nel giardino di casa, in felpa e mutande, esibendo un fisico decisamente appesantito.

E la didascalia: “Sarò sincero con tutti voi – sono nella peggiore forma della mia vita“.

Tutta colpa della pandemia, ha poi specificato Smith, e di quelle razzie notturne nel frigorifero. Promettendo però di voler correre ai ripari e di tornare in forma il prima possibile:

Questo è il corpo che mi sono ritrovato dopo un’intera pandemia e innumerevoli giorni a “pascolare” nella dispensa. Amo questo corpo, ma voglio SENTIRMI meglio. Niente più muffin di mezzanotte … questo è tutto! Tornerò nella MIGLIORE FORMA DELLA MIA VITA !!!!! Collaborerò con @YouTube per rimettere in sesto la mia salute e il mio benessere. Spero funzioni!

La foto è diventata in breve tempo virale, raccogliendo migliaia di like e commenti. E guadagnandosi il titolo (del collega musicista e produttore Questlove) di “post più meraviglioso della storia dei social media”. Senza dubbio, onesto e coraggioso…