Wanda Nara in viaggio, il vero motivo della partenza: parla delle cure

Fonte: IPA Wanda Nara fa chiarezza sulle proprie condizioni

Wanda Nara è nuovamente sotto i riflettori, ma stavolta non si tratta di gossip amoroso. Il suo matrimonio non è in discussione e sono di colpo sparite le voci in merito a presunti tradimenti di Mauro Icardi.

Si parla di Wanda Nara e unicamente di lei, del suo stato di salute, reale o presunto, e del rispetto che l’argentina pretende nei suoi riguardi, ma soprattutto verso i suoi figli, che in questo momento devono essere tutelati. Di colpo è stata diffusa una notizia tremenda. La showgirl sarebbe malata di leucemia. In breve i social hanno fatto rimbalzare l’indiscrezione ovunque, dando il tutto per certo e acclarato.

Da allora non passa giorno senza che gli esperti di gossip non si cimentino in una caccia alla notizia, anche minima. Ed ecco che il viaggio dell’argentina, insieme con la sua famiglia, diventa motivo per rilanciare l’argomento cure. Ancora una volta Wanda Nara ha deciso di prendere la situazione tra le mani e far sentire la sua voce.

Wanda Nara: cure a Milano

Wanda Nara ha ripreso in mano la propria vita dopo il terremoto mediatico che l’ha travolta. Non ha mai confermato la diagnosi che il web le ha attribuito, e perché mai dovrebbe. Le indiscrezioni però non si fermano. In Argentina ha parlato Augusto Tartufoli, conduttore di A la Tarde, che ha spiegato come, stando alle sue informazioni, lei non abbia alcuna intenzione di lasciare Milano. Vorrebbe restare in Europa e iniziare le cure nel capoluogo lombardo.

In merito a questa vicenda si era così espressa la diretta interessata: “Avevo deciso di svolgere degli esami di routine, come faccio ogni volta che viaggio, o in generale una volta l’anno. Alcuni valori erano brutti e ho scelto di ricoverarmi per dei controlli, che sono andati bene. Di mia scelta ho voluto effettuare degli studi approfonditi per avere più informazioni sui primi test. Come ogni mamma, volevo nascondere il tutto ai miei figli. Loro però hanno ricevuto da un giornalista una diagnosi che neanche io avevo”.

Tutta la famiglia in Turchia

L’intera dinamica si è ripetuta, ma stavolta invece di Milano si parla di Istanbul. Mauro Icardi ha scelto di restare al Galatasaray, nonostante avesse, pare, un’offerta molto convincente dall’Arabia Saudita.

Si vocifera che Wanda Nara preferisse la Turchia, raggiungibile in due ore da Milano, che lei quindi non lascerebbe. L’intera famiglia si è quindi messa in viaggio, il che ha scatenato la curiosità dei fan su Instagram.

Attraverso il suo profilo ufficiale, la showgirl e imprenditrice ha deciso di fornire qualche risposta, per evitare la circolazione di ipotesi spacciate per verità: “Non vado a fare alcun trattamento in nessun Paese. Vado in Turchia per accompagnare Mauro”.

La domanda principe però resta: come sta Wanda Nara? C’è chi è genuinamente interessato e chi lo è morbosamente. A entrambe le tipologie lei ha risposto: “La verità è che sto bene. Sono state dette molte bugie. Parlano di cose non vere, senza tener conto del fatto che si tratta della vita di altre persone”.

Una questione non ancora terminata, tutt’altro, ma sarà lei a decidere se e quando approfondire l’argomento. La salute degli altri, anche quanto personaggi famosi, non dovrebbe mai rientrare nei giochi economici e morbosi del gossip.