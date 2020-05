X Factor, Emma Marrone giudice dello show: l’indiscrezione

editato in: da

Emma Marrone potrebbe diventare presto uno di giudici della prossima edizione di X Factor. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Dagospia, la cantante sarebbe stata contattata da Sky per prendere parte allo show e tutt’ora le trattative sarebbero in corso.

I casting per la nuova edizione sono già cominciati, anche se in forma virtuale, ed è quasi tutto pronto per l’inizio dello show. Chi ci sarà dietro il bancone dei giudici? Le ultime notizie parlano di contatti della redazione con Neffa, ma ci sarebbero delle trattative anche per riportare nel programma Manuel Agnelli, uno dei giudici più amati, e Mika.

Il nome più forte però sarebbe quello di Emma Marrone. La cantante pugliese avrebbe avuto dei contatti con Sky e potrebbe presto sbarcare nella giuria di X Factor. “La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky – si legge su Dagospia -. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Resta forte l’ipotesi un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”.

Da sempre il nome di Emma è legato a un solo talent: Amici. Era il 2010 quando l’artista trionfò nello show di Maria De Filippi, diventando una cantante amatissima, ma anche creando un rapporto speciale con la conduttrice. Un legame che, ancora oggi, è fortissimo. Lo dimostrano i numerosi gesti della moglie di Costanzo nei confronti della sua pupilla, soprattutto durante la sua battaglia contro il tumore, ma anche la scelta di Emma di sostituire il corsa Morgan come direttore artistico di Amici.

La Marrone d’altronde è stata fra i coach più apprezzati del talent, a cui ha partecipato nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Per ora la cantante non ha commentato l’indiscrezione e su Instagram continua a raccontare le sue giornate a casa, fra tubi rotti, musica e i sogni per il futuro. Di certo Emma non è una donna che si tira indietro e che ha paura di osare e il suo nome, dopo l’addio di Fedez, potrebbe risollevare le sorti di X Factor dopo un’edizione non proprio esaltante.