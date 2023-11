La redazione di Uomini e Donne ha ufficialmente presentato Ida Platano come nuova tronista. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco e che ha scatenato delle critiche, per diverse ragioni. Con questa decisione Maria De Filippi ribalta le “leggi” del Trono, recuperando al contempo una delle Dame più discusse degli ultimi anni che, fino a prova contraria, appena poche settimane fa era tornata in studio col fidanzato conosciuto proprio nel dating show. Non è affatto chiaro come siano andate le cose ma lui, Alessandro Vicinanza, ha rotto il silenzio sui social in modo a dir poco sibillino.

Ida Platano, il messaggio dell’ex Alessandro Vicinanza

È fresca la notizia del ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, stavolta però nelle inedite vesti di tronista. Già, la parrucchiera 42enne di origine siciliana ma residente da tanti anni a Brescia siederà sulla poltrona più ambita del dating show di Maria De Filippi e questo, come c’era da aspettarsi, ha scatenato molte reazioni da parte dei fan.

Reazioni che partono da un presupposto essenziale: è trascorso troppo poco tempo dalla rottura con Alessandro Vicinanza, che la Dama aveva conosciuto proprio a Uomini e Donne. Stando al suo video di presentazione, i due si sono lasciati dopo 11 mesi di amore: “Sono nuovamente single (…) ha deciso di chiudere”, ha spiegato nel video riferendosi all’ex compagno, presupponendo che, dunque, la decisione sarebbe partita proprio da lui.

Eppure Alessandro, a poche ore dall’annuncio, ha condiviso tra le storie di Instagram la strofa di una canzone – bellissimissima <3 di Alfa – in cui si parla di tradimento: “E si finisce con un ‘Ehi, tutto ok?’/Che diventa ‘Chi è lui?’, ‘Chi è lei?’/Che diventa che i miei non piacciono ai tuoi [sottolineando questa frase con un ‘Sicuramente’, ndr]/Che diventa che mi dici, ‘Dai, fai come vuoi’/Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita/Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica/Ma non l’hai capito che è solo un’amica/E con il terzo dito mi indichi l’uscita”.

“Uomini e Donne”, perché Ida e Alessandro si sono lasciati

No è chiaro se Vicinanza faccia riferimento a una discussione avuta con la Platano, magari per la gelosia di lei, o se la strofa in questione si riferisca alla situazione esattamente opposta. Quel che è certo è che il messaggio sibillino non ha fatto altro che acuire le già dirompenti critiche e perplessità nei confronti del programma e della scelta di ingaggiare Ida Platano come tronista. Ma anche quelle nei confronti di una relazione che sin dall’inizio non aveva convinto molti fan del dating show.

Dopo quasi un anno insieme, dopo una valanga di foto e video sui loro viaggi e momenti felici, con tanto di ospitata in studio per raccontare del loro amore (lo scorso 19 settembre), restano poco chiari i reali motivi dietro la rottura della coppia.

A gettare un’ombra si aggiunge anche un altro messaggio, ricevuto privatamente dall’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ragazzi ho parlato con Alessandro Vicinanza – si legge -. Era amareggiato e scioccato, ha detto che non lo sapeva e non se lo aspettava. L’unica cosa che ha detto è che adesso non se la sentiva di parlare perché era veramente amareggiato”. Parole che lascerebbero intendere che la verità sia ben lontana da quanto affermato dalla Platano nel video di presentazione.