U&D, Teresa Cilia e l’amaro sfogo su Salvatore: “Dovrebbe vergognarsi”

Il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è finito ma i gossip intorno alla questione stanno impazzando. Per questo l’ex tronista di Uomini e Donne per la prima volta ha deciso di esporsi, spiegando cosa è successo davvero con il suo ex marito e perché la loro relazione è finita, mettendo a tacere tutte le indiscrezioni e le voci che si sono rincorse in queste ultime settimane.

Teresa Cilia e la fine del matrimonio con Salvatore

Si era ripromessa di non parlarne, così da non dare adito a voci sempre più velenose che stavano circolando insistentemente sui social. Eppure Teresa Cilia si è trovata costretta a chiarire la situazione e a spiegare, una volta e per tutte, cosa è successo davvero con Salvatore Di Carlo.

Nel 2015 i due erano usciti insieme dal celebre date show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e dopo qualche mese avevano messo alla prova il loro amore a Temptation Island. La coppia era uscita più forte da questa esperienza, tanto da portarli nel 2016 a convolare a nozze. Teresa e Salvatore si erano allontanati per qualche mese nel 2018, ma erano riusciti a superare la crisi, tornando insieme più innamorati che mai, almeno fino a qualche mese fa, quando sui social sono apparsi i primi segnali di una rottura.

A scoperchiare il vaso di Pandora nei giorni scorsi è stata l’influencer Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso alcune segnalazioni che incastrerebbero l’ex corteggiatore, che avrebbe frequentato diverse ragazze durante il suo matrimonio. Le indiscrezioni raccolte dall’influencer sono ovviamente arrivate alle orecchie della Cilia, che ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda con un amaro sfogo su Instagram.

“Mi sono rotta le scatole, a tutto c’è un limite – ha detto tra le storie -. Ci tengo a precisare che sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo reale della rottura. Ma visto quello che sta succedendo sui social voglio sottolineare che io di questa storia non ne sapevo nulla”. E ha aggiunto: “Queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi. Alla luce del fatto di quello che è successo tra noi, posso immaginare e ci credo a questa cosa”.

Teresa Cilia, le parole dure contro l’ex marito

Nello sfogo su Instagram Teresa non ha nascosto la sua amarezza, commentando: “Sto passando per cornuta, ma in realtà non c’è niente di male”. L’ex tronista, con grande lucidità si è detta poco interessata al futuro dell’ex coniuge, ma anche di ciò che avrebbe fatto durante il loro matrimonio.

“Io ho la coscienza pulita, non ho mai fatto del male a nessuno. Sono sempre stata una donna con la d maiuscola e non rimpiango nulla e rifarei tutto da capo. Ma di certo quello che si deve vergognare è lui“, ha dichiarato sui social. E poi ha svelato le vere motivazioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio: “Ci siamo lasciati perché ho scoperto altre cose, dei messaggi”, ha confessato la Cilia, mettendo la parola fine ai gossip riguardo la fine del suo matrimonio.

Adesso per Teresa è il momento di riprendere in mano la propria vita: “Io rimango sempre me stessa, fiera di me stessa. Non ho problemi. Le cose brutte le lascio agli altri”.