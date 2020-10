Temptation Island: Alberto sempre più vicino alla single Nunzia, Antonio chiede il falò

editato in: da

Siamo ormai giunti ad una svolta, in questa nuova edizione di Temptation Island: se alcune coppie hanno già portato a termine il loro percorso, ce ne sono altre che stanno ancora mettendo alla prova i propri sentimenti. E le sorprese non mancano di certo.

Alessia Marcuzzi si è trovata a dover far fronte già nei primi istanti di quest’ultima puntata ad un falò piuttosto movimentato. Davide, dopo aver notato la sintonia sempre più forte tra la sua fidanzata Serena e il single Ettore, ha deciso di chiedere il confronto anticipato. E quando la giovane si è presentata, i due hanno avuto un battibecco abbastanza acceso. Ciò che maggiormente ha sorpreso Davide è stata, senza dubbio, sono state le parole della sua ragazza: Serena ha ammesso di non aver pensato molto a lui, mentre si trovava nel villaggio.

La loro storia sembrava ormai al capolinea, quando all’improvviso entrambi hanno tentato un riavvicinamento. Davide ha abbracciato la sua fidanzata, sussurrandole di essere ancora innamorato di lei e di aver finalmente capito ciò che la faceva soffrire. Davanti a questa manifestazione d’amore, Serena non ha potuto far altro che sorridere e confessare di essere pronta a riprovarci. Così, alla fatidica domanda della Marcuzzi, entrambi hanno risposto di voler uscire insieme.

Chi invece sta vedendo la propria relazione andare in frantumi è Speranza: la ragazza ha già visto numerosi filmati riguardanti Alberto, che sembra stia vivendo una favola assieme alla single Nunzia. L’intesa tra i due è sempre più forte, tanto che il ragazzo, durante l’ultimo falò, ha rivelato di essere finalmente sereno e non ha mostrato grande interesse in ciò che Speranza stava facendo nel villaggio delle fidanzate. Nonostante la sua grande sofferenza – e il bacio che tra Alberto e Nunzia sembra sempre più vicino – la giovane non ha ancora deciso di chiedere il falò di confronto.

Carlotta, di fronte ai filmati del suo fidanzato Nello con la single Benedetta, ha avuto invece una reazione piuttosto forte. Arrabbiata e delusa dal suo ragazzo, non le ha certo mandate a dire: una volta lasciato il falò, però, è scoppiata in un pianto amaro. Anche per Francesca le cose non sembrano andare alla grande, con il compagno Salvo. Quest’ultimo non ha speso belle parole per la fidanzata, e addirittura ha fatto una confessione che ha sorpreso tutti. Il giovane ha infatti rivelato di avere una collega di lavoro molto bella che continua a fargli avances, alle quali per il momento sembra aver sempre resistito.

Una delle sorprese della serata è il falò di confronto tra Antonio e Nadia: il ragazzo, notando la vicinanza sempre più evidente tra la sua fidanzata e Stefano, ha deciso di chiedere un incontro chiarificatore. E Nadia si è trovata improvvisamente di fronte ad una scelta difficile, dal momento che il single Stefano si è fatto avanti rivelandole la sua attrazione. Tuttavia, l’amore alla fine ha avuto la meglio e abbiamo potuto vedere la seconda coppia uscire insieme in una sola serata.