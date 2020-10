Perché è famosa Patrizia De Blanck

editato in: da

Il Grande Fratello Vip 5 è appena iniziato, eppure sembra esserci già un concorrente che spicca più degli altri: stiamo parlando di Patrizia De Blanck, Contessa e famoso personaggio televisivo.

Patrizia è nata a Roma il 9 novembre 1944 e proviene da una nobile famiglia veneziana; la sua fama non è dovuta alle sue origini bensì alla sua carriera televisiva. Infatti, la De Blanck è diventata una star negli anni ’60, partecipando come valletta a Il Musichiere, segnando così solo l’inizio di una costante presenza in televisione.

Tuttavia, Patrizia si è presa una pausa dalle scene, per via anche della sua situazione sentimentale piuttosto travagliata: la Contessa si è fidanzata pubblicamente con Farouk El Chourbagi, causandole grande dolore poiché l’uomo è venuto a mancare tragicamente.

In seguito si è sposata con il Baronetto Anthony Leigh Milne, ma la loro storia è durata solo pochissimi mesi a causa di un tradimento. Nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 avrà una figlia, Giada De Blanck.

D’altro canto, la Contessa ha avuto anche molti amanti nella sua vita. Stando alle sue confessioni in un’intervista al Corriere della Sera, Patrizia avrebbe avuto una storia con Alberto Sordi e Franco Califano. Proprio sul cantautore ha dichiarato: “Prima che me lo chiediate, a letto ci sapeva fare parecchio”.

Come anticipato precedentemente, il suo ritiro dalle luci delle ribalta è durato fino ai primi anni 2000: Patrizia ha preso parte come ospite fisso a Chiambretti c’è su Rai 2 con Piero Chiambretti, mentre nel 2003 è ospite fisso di Domenica In condotta da Paolo Bonolis. Successivamente, la Contessa ha partecipato come concorrente al reality Il ristorante su Rai 1 e al programma radiofonico di Igor Righetti Il ComuniCattivo in onda su Radio 1 con la rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton.

Ma nel 2008 è arrivata la svolta: ad averla accolta a bracce aperte è stato il pubblico de L’Isola dei Famosi, arrivando in semifinale. Patrizia ha deciso di partecipare al reality dopo che anche sua figlia Giada, finalista di Miss Italia, ci ha partecipato nel 2003 arrivando seconda.

Negli ultimi dieci anni, Patrizia è stata spesso opinionista per diverse trasmissioni come Domenica In e Domenica Live e ha anche preso parte alle produzioni cinematografiche Parentesi tonde e Vacanze di Natale a Cortina, nelle quali interpretava se stessa. A settembre 2020 è atterrata nella casa più spiata d’Italia, ovvero al GF Vip, nel quale sta già facendo parlare molto di sé con le sue pungenti osservazioni la sua simpatica verve.

Nel 2006, Patrizia ha anche pubblicato una autobiografia con il titolo A letto col Diavolo: nel libro la Contessa ha raccontato diversi episodi traumatici della sua vita, come il tradimento del suo primo marito con un altro uomo e il suo periodo di recessione economica, quest’ultimo confessato anche in un’intervista al settimanale Top.