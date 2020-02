Ornella Muti, le parole di Naike Rivelli dopo il lutto della sorella Carolina Fachinetti

editato in: da

La famiglia di Ornella Muti sta vivendo un momento molto difficile, dopo la morte del compagno di Carolina Fachinetti, figlia dell’attrice, e Naike Rivelli ha scelto di pubblicare su Instagram un messaggio rivolto alla sorella. Solo qualche giorno fa la 36enne, mamma di due bambini, ha detto addio ad Andrea Longhi, l’uomo della sua vita che si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Una lotta silenziosa, iniziata nel 2017, che Andrea aveva portato avanti, sostenuto da Carolina e da tutta la famiglia. La giovane Fachinetti aveva elogiato più volte la forza e il coraggio del compagno e ha deciso di farlo anche dopo la sua scomparsa. Prima con una lunga lettera, poi con alcuni scatti che lo ritraggono insieme ai figli.

Un dolore straziante per Carolina, che sta affrontando il dramma sostenuta dalla famiglia. Accanto a lei la madre Ornella Muti, a cui è molto legata e che le assomiglia in modo impressionante, ma anche Naike Rivelli, la primogenita dell’attrice e Andrea. Quest’ultimo, come Carolina, è frutto del matrimonio della Muti con Federico Fachinetti, celebre imprenditore, mentre Naike, arrivata dieci anni prima, non ha mai svelato chi sia suo padre.

La Rivelli ha sempre avuto un ottimo rapporto con i fratelli, in particolare Carolina che è pronta a sostenere in questo momento doloroso. Su Instagram la figlia di Ornella Muti ha postato uno scatto in cui soffia su una candela, scrivendo: “L’anima è una fiamma che brucia per sempre”, una frase probabilmente riferita al cognato Andrea Longhi. Poi un messaggio per la sorella: “Stay Strong Carolina”, un invito a essere forte di fronte alla tragedia.

Nel frattempo la giovane Fachinetti continua a ricordare il compagno. Su Instagram ha pubblicato alcuni post in cui racconta quanto fosse un padre meraviglioso e la forza del loro amore. “Papà speciale – ha scritto postando una foto con la figlia – te lo racconterò ogni giorno poiché non perderai mai il suo ricordo.. purtroppo se ne è andato troppo presto, ma tutto quello che ha fatto l’ha fatto per voi. Ci amava più di ogni cosa”.