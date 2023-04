Addio a Mark Sheehan, storico chitarrista dei The Script: aveva 46 anni

Pare sia stata una malattia breve, veloce e letale quella che ha colpito Mark Sheehan, chitarrista e fondatore del gruppo musicale The Script.

Il musicista aveva solo 46 anni e a dare ufficialmente l’annuncio della sua morte è stata la stessa band sul suo profilo Twitter ufficiale.

Mark Sheehan è morto: il mondo della musica dice addio al chitarrista dei The Script

Nel 2001 insieme a Danny O’Donoghue, Mark Sheehan aveva fondato i The Script che, originari dell’Irlanda, avevano ottenuto un buon successo anche al di fuori della Gran Bretagna nel 2008 con il primo singolo We Cry. Purtroppo oggi – 14 aprile – è stata la stessa band ad annunciare sui social la morte del musicista.

Nel post di Twitter si legge: “L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”.

Pare quindi sia stata una breve ma letale malattia a essere fatale al musicista che lo scorso anno aveva saltato alcune tappe del tour oltreoceano dell’amata band composta, oltre che da lui e da O’Donoghue (voce, pianoforte, tastiere, basso, sintetizzatore), anche dal batterista Glen Power.

All’epoca, la sua assenza sul palco era stata giustificata con il bisogno dell’artista di rimanere a fianco alla famiglia: “Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito”, aveva dichiarato Danny O’Donoghue.

Addio a Mark Sheehan: chi sono i The Script

La band irlandese dei The Script è stata fondata nel 2001 da Mark Sheehan e Danny O’Donoghue che ne è sempre stato il frontman. Mark e Danny sono stati all’inizio anche i produttori della loro musica e hanno lavorato con Dallas Austin e Teddy Reilly. Dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti, la coppia artistica ha scelto di tornare a Dublino, dove alla band si è aggiunto Glen, terzo e ultimo componente del gruppo.

Il genere musicale che ha reso famoso il complesso è l’indie-rock band irlandese e il duo (poi divenuto trio) ha ottenuto un gran successo oltre i confini della Gran Bretagna ben sette anni dopo la sua nascita, nel 2008

La hit che ha portato al successo i The Script è stata We Cry, pubblicata nell’aprile del 2008, seguita poi da The Man Who Can’t Be Moved, del settembre 2008, uscita un mese il lancio dell’album di debutto che porta proprio il nome della band: The Script.

Il gruppo il 7 giugno 2013 si era anche esibito davanti alla Regina Elisabetta nel corso della trasmissione radiofonica BBC Live Lounge nella quale hanno cantato una cover di Heroes di David Bowie.

Con immenso dolore, sono stati proprio i due compagni di viaggio e di musica di Mark Sheehan ad annunciare la morte, a soli 46 anni, dell’amico chiedendo a gran voce rispetto per la privacy di moglie e figli dell’artista che, probabilmente, proprio a causa della malattia che lo aveva colpito aveva rinunciato a partecipare all’ultima tournée negli Stati Uniti della band.