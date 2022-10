Katy Perry con un occhio bloccato: lo strano incidente sul palco fa il giro del mondo

Lo strano incidente che ha visto protagonista Katy Perry su un palco di Las Vegas ha fatto il giro del mondo in un batter d’occhio (è proprio il caso di dire). La popstar era nel bel mezzo del suo mega concerto quando, nel passaggio da un brano all’altro della scaletta, si è fermata con posa plastica tra gli applausi scroscianti del pubblico. Ed è lì che tutti sono rimasti sbalorditi: l’occhio destro della bella Katy è rimasto bloccato, con la palpebra completamente chiusa al punto che ha dovuto rialzarla con l’ausilio delle dita. Pochi secondi che sono diventati virali come poche altre immagini.

Lo strano incidente dell’occhio di Katy Perry

Quelli di Katy Perry – che il 25 ottobre ha festeggiato 38 anni – non sono semplici concerti, ma mega performance ricche di lustrini, coreografie e ballerini, costumi stravaganti e in ultimo, ma non per importanza, musica e canzoni. Non è di certo un caso che la bellissima popstar sia diventata in pochi anni una vera icona mondiale, ma stavolta a fare il giro del mondo non è stato un nuovo brano, né uno dei suoi teneri selfie con Orlando Bloom. No, stavolta c’entra un occhio.

La cantante era a metà scaletta di uno degli acclamatissimi spettacoli Katy Perry: PLAY, show che ha collezionato talmente tanti spettatori (e richieste) da essere stato prolungato per tutto il mese di ottobre con nuove date, tutte al Resorts World Theatre di Las Vegas. E fin qui tutto nella norma, se non fosse che alla fine di uno dei suoi brani la bella Katy si è ritrovata ferma in posa plastica davanti al suo pubblico, con un occhio completamente chiuso.

Poco meno di 20 secondi che hanno fatto immediatamente incetta di condivisioni, like e commenti sui social (primo fra tutti TikTok) perché – a onor del vero – la scena ha un che di esilarante. Nel brevissimo video si vede la popstar con l’espressione di chi cerca di camuffare la propria perplessità, ma che a un certo punto è costretta a ricorrere all’aiuto delle dita per “staccare” letteralmente la palpebra che si era incollata e non si sollevava più.

Katy Perry diventa virale e scatena i commenti sui social

Il brevissimo video di Katy Perry con l’occhio bloccato ha fatto il giro del mondo in men che non si dica. Sui social, si sa, ci vuole veramente poco perché una cosa – anche la più insulsa talvolta – diventi virale: dai fan della cantante ai semplici curiosi, tutti hanno parlato dello strano incidente sul palco. Ma c’è anche di più perché – forse non lo sapevate – ma su Katy Perry aleggia da tempo una “leggenda” che nel video troverebbe conferma.

Sulla scia di complottismi vari ed eventuali, c’è chi è seriamente convinto che la Katy Perry che vediamo normalmente esibirsi sul palcoscenico sia in realtà una sorta di automa. Vale a dire un robot che si muove, canta e balla spinto da un processore elettronico, e non un reale essere umano. Alcuni utenti social si sono detti addirittura terrorizzati dalla scena, altri hanno notato dettagli sfuggiti ai più: “Non è stato l’occhio ad essere strano – ha scritto qualcuno su TikTok -, è stato il fatto che si sia comportata come se non fosse successo e abbia continuato lo spettacolo”.

Per fortuna la maggior parte delle persone hanno preso la scena esattamente per ciò che è (ridendo): una cantante (bravissima) che ha a che fare con un piccolo incidente “tecnico” sul palco. “Ha perso la connessione Wifi”, ha ironizzato un utente, seguito a ruota da chi l’ha paragonata a “Quella bambolina che avevi da bambino con l’occhio che continuava a chiudersi”. Katy semplicemente stacca la colla delle ciglia finte (chi le usa, conosce bene l’effetto “presa rapida” che può avere), tornando ad aprire normalmente l’occhio.