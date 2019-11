Guendalina Canessa: shopping da 14mila euro in 15 minuti

editato in: da

Lo shopping esagerato, compulsivo, di (alcuni) vip. Ne sa qualcosa Guendalina Canessa, ex gieffina, prezzemolina tv, che ha da sempre costruito la sua immagine sul prototipo della party girl, modaiola e spendacciona.

Seguita dalle telecamere di Pomeriggio 5, la Canessa ha documentato un tranquillo pomeriggio di shopping milanese con amico-personal shopper al seguito. Risultato: quasi 15mila euro in 15 minuti, per due borse, un cappotto e due paia di scarpe. Perché lei si può anche “vestire con poco, ma sono gli accessori che contano e devono essere di lusso”.

Alle espressioni basite degli ospiti in studio da Barbara D’Urso, lei ha risposto serafica e convinta:

Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo. Io amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda

Sui social scoppia la polemica, tra commenti contro l’ostentazione fastidiosa e il cattivo esempio dato. “Che schifo è? 14mila euro per un cappotto e due paia di scarpe, vergognati ad ostentare questa ricchezza” e ancora “14mila euro io come tanti altri li guadagno in un mese di notti e turni… Per carità ognuno è libero di spendere come vuole, però ostentare in questo modo lo trovo poco rispettoso”.

Tra i tanti, c’è anche qualcuno che difende la Canessa, libera di spendere i suoi soldi come vuole, e attacca invece il programma, colpevole di fare da cassa di risonanza, quasi complice, di questi atteggiamenti.