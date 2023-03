Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla sarà difeso da Bernardini de Pace: è già guerra

Andrea Piazzolla è pronto a far guerra contro tutti: lo storico assistente di Gina Lollobrigida, che gli è stato accanto negli ultimi anni della sua vita, ha deciso di assoldare l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace per difendersi “contro chi lo diffama”.

Andrea Piazzolla, la scelta di farsi difendere da Annamaria Bernardini de Pace

Dopo l’apertura del testamento di Gina Lollobrigida, scomparsa lo scorso 16 gennaio, sembrava che le questioni legali riguardanti l’attrice si fossero risolte, e che i pettegolezzi sulle sue finanze sarebbero pian piano scemati. Niente di più sbagliato: pare infatti che lo storico assistente della Bersagliera, Andrea Piazzolla, abbia assoldato l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace.

Lo ha fatto sapere il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che è venuto a conoscenza di un cambio nella difesa del manager della Lollobrigida. La prossima udienza che vede imputato Piazzolla è fissata per il 22 marzo, e al posto della sua legale Francesca Romana Lupoi, che lo ha difeso fino a questo momento, arriverà quella definita dal giornalista come “l’avvocato più temuto d’Italia“.

Pare che la Bernardini de Pace si occuperà da oggi della “tutela dell’immagine e della onorabilità proprio di Andrea Piazzolla, contro chi – a suo dire – in TV, sui giornali o in radio come sul Web, ha parlato male di lui”, si legge sul sito.

Pare che il manager si sia stancato dei giudizi infamanti sulla sua persona, e per questo abbia deciso di ingaggiare la nota professionista del settore. Pare che siano addirittura già partite le prime diffide nei confronti di opinionisti, giornalisti, personaggi di spettacolo che secondo il parere di Piazzolla e del suo nuovo avvocato abbiano diffuso giudizi lesivi sulla sua dignità.

Andrea Piazzolla, l’eredità di Gina Lollobrigida e i rapporti col figlio Milko Skofic

Lo scorso 24 gennaio è stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida, che ha disposto le ultime volontà della Bersagliera. Il suo patrimonio – che pare ammonti intorno ai 10 milioni di euro – è stato diviso a metà fra il suo assistente e il figlio Andrea Milko Skofic.

“Per anni le sono stato accanto – aveva dichiarato al settimanale Chi Andrea Piazzolla -. Forse è quello che avrebbe voluto dal figlio e dal nipote. Qualsiasi cosa dovessi ereditare da Gina vorrei che fosse destinata al compimento delle sue ultime volontà: proteggere e divulgare le sue opere d’arte e poi aiutare i bambini dell’Africa”.

Andrea Piazzolla è stato per anni collaboratore nonché tuttofare della “Lollo”. Il loro rapporto è sempre stato speciale, e lui le è stato accanto sino ai suoi ultimi giorni di vita, come ha raccontato dopo la scomparsa di Gina. Il segretario dell’attrice ha più volte sottolineato che la sua unica volontà è quella di far conoscere la sua arte e di non aver preso neanche un centesimo della sua eredità per sé.

Sempre in quell’occasione aveva lanciato un appello al Milko Skofic. “Lei desiderava non lasciare nulla al figlio, la sua volontà è nota. Mi rivolgo al figlio, gli chiedo di rispettare la volontà della madre e di mettere anche la sua metà per onorare quello che ha fatto la madre. Glielo chiedo pubblicamente”.