GF Vip, Ginevra Lamborghini contro Signorini dopo l’esclusione

Ginevra Lamborghini risponde ad Alfonso Signorini dopo la notizia della sua esclusione dal GF Vip. Il conduttore aveva raccontato in un’intervista che la sorella di Elettra non sarebbe più entrata nella Casa di Cinecittà per via di alcune richieste fatte alla produzione. In particolare il giornalista aveva spiegato che Ginevra aveva chiesto di non parlare di Elettra Lamborghini e della sua famiglia.

“Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono – aveva svelato il conduttore del GF Vip al settimanale Chi -. È una ragazza intelligente, elegante, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte qualità per fare un grandissimo Grande Fratello […] Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia – aveva aggiunto -. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica dalla quale provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace?”.

Parole a cui Ginevra ha risposto nelle Stories di Instagram. “Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” – ha scritto -, ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da alcuna “presunta pretesa”, beh lo state già facendo…peccato per le scivolate di cattivo gusto”.

Ginevra è la sorella maggiore di Elettra Lamborghini e, dopo aver lavorato nell’azienda di famiglia, da poco ha iniziato una carriera nel mondo della musica. Qualche mese fa aveva fatto discutere dopo aver annunciato su Instagram che non sarebbe stata presente alle nozze fra Afrojack e la sorella. “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? – aveva commentato Elettra sulle pagine di Chi -. Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo”. Secondo alcune indiscrezioni fra Elettra e Ginevra ci sarebbero delle tensioni che continuerebbero tutt’oggi.