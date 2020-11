GF Vip: Dayane chiede scusa alla Gregoraci ma lei non dimentica

editato in: da

Una puntata ricca di sorprese per gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, che hanno scoperto che la loro avventura nel reality si protrarrà fino a febbraio. Settimana dopo settimana tra i “vipponi” cresce la tensione, e gli scontri ormai sono all’ordine del giorno.

A dimostrarlo, già ad inizio puntata Dayane Mello, che ancora una volta è andata contro tutti, scatenando i commenti e le frecciatine degli inquilini. “Io vedo nell’atteggiamento di Dayane tanta invidia”, ha detto Oppini commentando la sua amicizia con Zorzi.

Ovviamente non è mancata la risposta a tono della modella: “Io ho fatto un bel percorso con lui e all’inizio era una persona con cui mi trovavo bene, ora è un’altra, quindi è difficile capire chi è davvero”.

E mentre per Rosalida Oppini è solo un opportunista che si è “attaccato al carro del vincitore”, il figlio di Alba Parietti si è difeso, sostenendo che tra lui e l’influencer c’è un grande affetto, un “senso di protezione amicale”.

Ma i momenti di tensione per la bella modella brasiliana non sono certo finiti qui: anche questa volta non sono mancate le discussioni con Elisabetta Gregoraci, che durante la settimana si è scontrata più volte con Dayane.

Nonostante la Mello abbia cercato un chiarimento con la showgirl, chiedendole anche scusa per le parole usate contro di lei nei giorni scorsi, Elisabetta ha alzato un muro:

Lei non sarà mai mia amica, né dentro né fuori la casa. È andata a toccare delle cose che non c’entrano col Grande Fratello, è vero che poi mi ha chiesto scusa, io le ho accettate le sue scuse e adesso le cose vanno meglio. Ma è ovvio che ci sono rimasta male perché penso che quelle cose lei le pensava veramente e adesso sono un po’ più rigida.

Dayane ha ribadito di essere consapevole di aver sbagliato, ma si è giustificata dicendo di non essersi sentita supportata dalla coinquilina: “Io contro di lei non ho niente, è una donna stupenda”.

Durante la puntata ovviamente non sono mancate le emozioni: Francesco Oppini è stato sorpreso dalla produzione con un messaggio del padre. “Hai mostrato una profondità, una sensibilità e una tenacia che non sospettavo”, ha detto l’attore. “Spero che quando uscirai dalla casa il nostro rapporto sia ancora più profondo e più intimo e che tu possa riuscire a dirmi ‘Ti voglio bene’, perché io te ne voglio tanto”.

A colpire profondamente tutti gli inquilini del bunker di Cinecittà l’uscita di Patrizia De Blanck che, dopo la sorpresa della figlia Giada, ha dovuto abbandonare il reality tra le lacrime dei suoi compagni d’avventura.