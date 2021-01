Chi è Emma Ferrer, la bellissima nipote di Audrey Hepburn

editato in: da

Bellissima, ma non solo: Emma Ferrer ha un albero genealogico importante, è infatti la nipote della stella del cinema Audrey Hepburn e dell’attore Mel Ferrer. Nata nel 1994, nome completo Emma Kathleen Hepburn Ferrer, il papà è Sean Hepburn Ferrer il figlio della coppia di interpreti che hanno lavorato al fianco nel film Guerra e pace, la mamma della ex modella invece è Leila Flannigan.

Emma Ferrer è nata in Svizzera e ha trascorso la sua infanzia tra Los Angeles e Firenze, nel suo curriculum di studi compaiono la danza classica e la breve frequentazione della Crossroads School for Arts & Science.

Dal punto di vista lavorativo, invece, ha portato avanti per qualche anno una carriera come modella. Il debutto in copertina è datato settembre 2014 sulla rivista Harper’s Bazaar e ha lavorato per pubblicità di diversi marchi importanti. Nella sua carriera non manca il cinema, ha infatti preso parte al thriller psicologico The man in the attic, un lungometraggio diretto da Constantine Venetopoulos del 2019 in cui ha interpretato un ruolo secondario. Tra le altre cose, insieme al padre che di professione fa il produttore, ha contribuito a Audrey documentario dedicato alla nonna datato 2020 e diretto da Helena Coan. Al momento si dedica all’arte ed è una pittrice e una curatrice a New York, come mostra anche sui social.

La accomuna alla nonna Audrey l’impegno umanitario, infatti Emma Ferrer è portavoce dell’Unicef e ambasciatrice dell’Unhcr negli Stati Uniti, agenzia ONU per i rifugiati. Se si guarda al suo profilo Instragram si definisce pittrice e in effetti molte delle immagini che condivide sono opere d’arte. Pochi gli scatti che la ritraggono, che sono quasi sempre al naturale e ne mettono maggiormente in evidenza la bellezza. Su Instagram è seguita da oltre 12mila follower.

La sua vita si divide tra gli Stati Uniti e l’Italia, si trova infatti spesso in Toscana. Ed è proprio notizia di questi giorni di una sua disavventura nei boschi in una frazione di Camaiore. Come ha riportato il quotidiano Il Tirreno, infatti, ha perso la strada mentre faceva una passeggiata con il suo cane, subito ha allertato i soccorsi ed è stata rintracciata nel giro di poche ore.