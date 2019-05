Domenica Live, lite tra Guendalina e Roberta Imparato e altri scoop

editato in: da

A Domenica Live continuano le polemiche a distanza tra Guendalina Tavassi, ex concorrente della Casa nelle passate edizioni e Cristian Imparato che in questo momento sta partecipando al GF 2019.

Le discussioni tra i due non sono finite e durante la puntata di oggi di Domenica Live c’è stato un confronto verbale molto acceso tra Guendalina e la cognata di Cristian Imparato, che si sono molto scaldate, costringendo la D’Urso a intervenire per calmarle. Tra Guendalina e Cristian Imparato, nonostante i due non si siano mai visti, c’è sempre stato un brutto rapporto a partire dalle dichiarazioni dell’ex gieffina che ha da sempre sostenuto di avere le prove dei ritocchini effettuati da quest’ultimo e di un presunto flirt con il suo parrucchiere. Nelle scorse puntate del GF lo stesso Cristian aveva ammesso con gli altri concorrenti di essersi sottopostoto a delle “punturine” perché si sentiva troppo magro, ma non ha risparmiato qualche frecciatina diretta a Guendalina che ha definito “una falsa patentata, si fa invitare nei salotti per parlare di me mentre io non ho avuto una storia con il parrucchiere ma solo un breve flirt”. Il cantante ha poi continuato dicendo ” mi dovrebbe ringraziare perché parlo di lei e le procuro visibilità”.

La reazione dell’ex gieffina non si è fatta attendere, oggi ha risposto a tono dicendo che non deve ringraziare nessuno per il suo successo, dato che lavora da dieci anni nel mondo dello spettacolo e ha definito il concorrente del GF “una vipera acida con le lenti a contatto colorate azzurre” chiamandolo “Cristian Impuntonato”.

Davanti a queste parole la cognata, Roberta ha reagito molto male, rinfacciando all’altra donna: “tu hai scritto che l’avresti ucciso e non è una frase che si dice a un ragazzo di 23 anni”.

A questo punto è iniziata la discussione tra le due con Roberta che ha cercato di difendere il cognato, che descrive come una persona a modo, attaccando duramente Guendalina, finché le due non sono state richiamate all’ordine dalla D’Urso.

Cristian è stato anche attaccato dall’ex parrucchiere con cui ha avuto un breve flirt che non ha gradito che venisse rivelato il suo nome all’interno della casa del Grande Fratello.

Visti i toni accesi sembra sempre più probabile un confronto diretto tra i due, dato che Guendalina ha dichiarato che vorrebbe entrare nella casa e vedere di persona Cristian, il quale ha più volte chiesto di poter parlare direttamente con l’ex gieffina.

Le sorprese non sono finite qui perché Barbara D’Urso ha annunciato di aver ricevuto una lettera dalla mamma biologica di Serena Rutelli, altra concorrente in questo momento nella Casa del GF, ovvero la donna che ha abbandonato lei e la sorella quando erano piccole. La decisione di leggere o meno le parole contenute all’interno della busta, domani durante la trasmissione, sarà solo di Serena. I genitori adottivi, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno lasciato a lei questa responsabilità, sostenendo che anche questo fa parte del suo percorso di crescita. Per saperlo non resta quindi che aspettare la puntata di domani sera.