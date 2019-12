Il coraggio di Francesca Manzini: “Sconfiggerò il male che mi ha toccata”

editato in: da

Coraggiosa e saggia, semplicemente bellissima: Francesca Manzini mostra ancora una volta la sua forza su Instagram, raccontando di quel “piccolo male” che l’ha colpita e che è pronta a sconfiggere. L’imitatrice ha pubblicato nel suo profilo un video in cui svela che dovrà subire un’operazione.

Nella clip Francesca è al mare, il luogo che, come svela lei stessa, la rappresenta al meglio. Viso acqua e sapone e tanta forza: la Manzini ha spiegato di aver capito, nel male, cosa è importante nella vita e ha voluto condividere le sue riflessioni con i follower.

“Domani a quest’ora io chiuderò gli occhi per un po’ – ha spiegato, seria -. Perché sconfiggerò un piccolo male che mi ha toccata. Ho voluto dirvelo qui perché è il posto che mi rappresenta – ha aggiunto, indicando il mare alle sue spalle -, ciò che sono e non volevo farlo in una camera d’ospedale o a casa”.

Poi un pensiero importante. “Non voglio insegnare niente a nessuno e non sono nessuno per farlo – ha detto Francesca -. Però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni, scusate il gioco di parole, semplicemente. Quindi pensate solo a ciò che è necessario pensare solamente nel momento in cui si presenta la necessità di farlo”.

La clip si conclude con l’ex concorrente di Amici Celebrities che sorride. “Per il resto…” dice, prima di lasciarsi andare a un urlo liberatorio. In tanti hanno commentato il video, ringraziando Francesca per il suo coraggio e facendole gli auguri per una pronta guarigione.

Attrice e imitatrice dai tanti talenti, la Manzini è amatissima dal pubblico e dietro il suo sorriso radioso nasconde un’anima fragile e grandi dolori passati. Ospite di Verissimo qualche settimana fa, Francesca aveva svelato di aver sofferto di bulimia e anoressia, ma anche di aver vissuto un rapporto difficile con i genitori.

“Mio padre ha seguito la sua carriera – aveva rivelato a Silvia Toffanin, fra le lacrime -, mia madre ha seguito la sua bellezza e la sua libertà. Non avevo esempi. Ma grazie alla loro incapacità hanno reso me capace di amare“.