Che fine ha fatto Anna Valle

Sono passati ben cinque lustri da quando una bellissima studentessa ventenne mora di Lentini ha vinto la corona di Miss Italia. Per Anna Valle, la fascia del concorso ideato da Enzo Mirigliani ha rappresentato un trampolino di lancio speciale per il mondo dello spettacolo.

Dopo aver studiato recitazione, Miss Italia 1995, nata a Roma ma trasferitasi in Sicilia assieme alla madre dopo la separazione dei genitori, ha esordito sul piccolo schermo grazie alla fiction Commesse, esperienza professionale che l’ha vista condividere il set con Nancy Brilli, Veronica Pivetti e Massimo Ciavarro (giusto per citare alcuni tra i nomi più famosi).

Da quel momento in poi, Anna Valle è stata scelta per decine di fiction, che le hanno permesso di far conoscere il suo talento anche fuori dai confini nazionali. Tra i titoli in questione è possibile citare il film tv Soraya, la mini serie Cuore, così come la serie tv Sorelle.

Non c’è che dire: la ragazza che ha conquistato la fascia di Miss Italia in uno degli ultimi anni del XX secolo in poco tempo è cresciuta e, con impegno e dedizione, ha costruito una carriera speciale, caratterizzata anche da diversi lavori teatrali.

Il primo risale al 2005, anno in cui ha calcato il palcoscenico ne Le Troiane di Euripide, adattamento teatrale diretto da Piero Maccarinelli. L’ultimo, invece, è del 2010, anno in cui Anna Valle è stata protagonista de Le cognate – Cena in famiglia (spettacolo diretto da Piergiorgio Piccoli).

La bellissima attrice, sposata dal 2008 con l’avvocato e produttore cinematografico Ulisse Lendaro, è mamma di Ginevra e Leonardo. Per quanto riguarda i suoi lavori più recenti, è il caso di citare la serie tv La Compagnia del Cigno, in cui veste i panni del personaggio di Irene Valeri.

Non presente sui social – in un’intervista rilasciata qualche anno fa ha dichiarato di non utilizzare WhatsApp e di aver trascritto a mano gli SMS che lei e il marito si sono inviati nel corso del primo anno di conoscenza – Anna Valle è un’attrice poliedrica che, nel 2007, ha debuttato sul grande schermo. Il debutto è avvenuto con il film Le Faremo Molto Male, pellicola diretta da Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci e papà di Emma. Nel 2017, Anna Valle è stata invece diretta dal marito in L’Età Imperfetta.