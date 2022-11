Beatrice Valli incinta: “Fiera delle mie smagliature”. La scelta dei nomi fa discutere

L’aveva annunciato e ha mantenuto la promessa: Beatrice Valli, in attesa del suo quarto figlio, ha parlato approfonditamente della sua gravidanza, rispondendo alle domande dei suoi numerosi follower e alle loro curiosità. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha lanciato un bel messaggio di body positivity, anche se potrebbe far discutere la scelta del nome del bebè in arrivo.

Beatrice Valli incinta, l’amore per il suo corpo e i segni delle gravidanza

Le voci sulla gravidanza di Beatrice Valli circolavano già da un po’, fino a quando non è stata lei stessa a confermare di essere incinta per la quarta volta. Ha aspettato il momento giusto per annunciare la bella notizia – con un bel post su Instagram ça va sans dire – aspettando “che tutto andasse proprio come doveva andare”.

E aveva lasciato i suoi fan in sospeso, che aspettavano di conoscere qualche informazione in più sulla dolce attesa dell’influencer. Per questo motivo la Valli ha risposto alle curiosità dei follower, svelando qualche dettaglio in più sul bebè in arrivo (di cui però non si conosce ancora il sesso). E ne ha approfittato anche per parlare del suo corpo che sta inevitabilmente cambiando, ancora una volta, dei segni che la gravidanza sta portando con sé e dell’orgoglio con cui li porta.

“Sono fiera delle mie smagliature – ha spiegato Beatrice nelle storie di Instagram -. Ho sempre cercato di mettere creme, di fare impacchi per rendere più elastica la pelle. Le smagliature mi sono venute nella prima gravidanza perché era molto grossa la pancia e mi sono rimaste quelle. Poi avendo avuto altre gravidanze non mi sono preoccupata di questi segni, anzi, li porto in maniera molto fiera”.

Beatrice Valli, le critiche sul nome del bebè in arrivo

Esattamente come gli altri figli della coppia, anche il bebè in arrivo è stato fortemente cercato e voluto: Beatrice non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa, sogno che sta pian piano realizzando. “Sono rimasta incinta ad agosto, quando eravamo ad Ibiza. Siamo molto contenti, ma è arrivato in un momento inaspettato”, ha detto, spiegando che si tratta di un periodo particolarmente impegnativo, anche se entrambi non potrebbero essere più felici.

L’ex volto di Uomini e Donne e il marito Marco Fantini desidererebbero un maschietto, ma se arrivasse una femminuccia Beatrice potrebbe voler tentare la sorte con un quinto bambino: “Marco secondo me scappa!”, ha detto scherzando. E non è finita qui, perché l’influencer, rispondendo alle curiosità dei fan, ha anche svelato la data presunta del parto: il bebè potrebbe venire alle luce il 20 aprile.

Non poteva poi mancare il toto nomi sul piccolo in arrivo: se dovesse essere un maschietto lo chiamerebbe Edoardo o Alessandro, due nomi classici che non passano mai di moda (anche se Fantini preferirebbe un nome meno comune). Ma a sorprendere e a far discutere è la scelta del nome al femminile: “Se fosse femmina.. A me, lo sapete, piacciono i colori. E Celeste mi è sempre piaciuto… Però capite che con Bianca e Azzurra prima! Insomma è tutto ancora da vedere!”.