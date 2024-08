Alice Sabatini bullizzata dopo Miss Italia: “Soffrivo, le diete non funzionavano”

Alice Sabatini è tornata a parlare del periodo buio dopo la vittoria a Miss Italia, segnato dal bullismo sui social e dal body shaming per via del suo aumento di peso

Alice Sabatini è stata una meravigliosa Miss Italia ma, come spesso si sente raccontare, dietro ai fasti di un grande successo che per una giovane come lei è stato un bel trampolino di lancio si nascondono ombre difficili da dimenticare. Nel suo caso, come è tornata a raccontare al settimanale Chi, ci sono stati episodi di bullismo e body shaming che hanno gravato moltissimo sulla sua mente, al punto da portarla a soffrire di depressione e a sviluppare un rapporto problematico con il proprio corpo e con l’alimentazione.

Alice Sabatini vittima di bullismo dopo Miss Italia

Nel 2015 è stata incoronata la più bella d’Italia, ma quella vittoria ha avuto dei risvolti affatto positivi. Avrebbe dovuto essere un momento felice, di quelli che ricordi per tutta la vita. In fondo, per chi ha certe ambizioni, Miss Italia è un passo importante e arrivare prima tra le tante giovani partecipanti in gara è come un sogno che si realizza.

Per Alice Sabatini è stata una vittoria dolceamara. A pesare è stato prima di tutto il bullismo di cui è stata vittima a causa di una frase “infelice” per molti, ma solo frutto di una grande emozione a uno sguardo più obiettivo, che l’ha messa letteralmente alla gogna degli haters. Alla domanda “In che periodo storico vorresti vivere?” aveva risposto: “Nel 1942, per poter vedere la Seconda Guerra Mondiale”.

“Per il web tu sei il tuo errore – ha spiegato nell’intervista -. È vero, una volta ho fatto una gaffe, ma in rete in un attimo sei un re e quello dopo sei nella polvere. Però, uno mica può essere sempre perfetto, si sbaglia. Gli errori vanno valutati, va capita la situazione, il contesto, il perché. Avevo 18 anni quando è successo e sono passata dall’essere nessuno all’essere bullizzata ovunque“.

Il body shaming e la depressione

Se è vero il detto “piove sul bagnato”, la Sabatini ne ha una profonda cognizione. Perché, dopo quell’edizione di Miss Italia segnata da un errore che ha totalmente adombrato il suo entusiasmo, sono arrivati i problemi con il cibo. Qualcosa di inaspettato e devastante, proprio per lei che proviene da una famiglia di ristoratori e ha sempre vissuto nella cultura della buona alimentazione e che, al contempo, è stata una sportiva sin dalla giovanissima età, giocatrice di basket per l’esattezza.

Dopo il concorso di bellezza ha raccontato di aver preso molto peso e, ancora una volta, di essere diventata bersaglio di critiche al veleno. Body shaming in piena regola: “Ho preso 15 chili e hanno iniziato a dirmi: ‘Ti sei mangiata pure la corona’. Pressione e stress non le sono stati affatto d’aiuto, anzi hanno peggiorato la situazione: “Lo stress scatenava l’insulino-resistenza, era un gatto che si mordeva la coda – ha raccontato, ricordando di aver pensato persino di abbandonare scettro e corona -. Stavo meglio a casa mia. Inizialmente l’ho presa male, ma non perché dovevo stare dentro quella taglia precisa, ma sono una sportiva e so com’è il mio corpo. Soffrivo psicologicamente, le diete non funzionavano. Più mi vedevo brutta, più dovevo fare foto per Miss Italia”.

C’è stato un momento in cui, per sua stessa ammissione, ha rischiato davvero di arrivare a un punto di non ritorno: “Un disastro, mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione – ha spiegato raccontando degli attacchi di panico e di una dieta sbagliata per la quale è finita in ospedale -. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”.

Un periodo buio che appartiene al passato, lontano dalla ritrovata felicità che sta vivendo anche grazie all’amore e al sostegno di Gabriele Benetti, l’uomo che ha sposato appena un mese fa.