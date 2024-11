Ha destato scalpore il simpatico video postato sui social da Victoria Cabello, in ospedale per una piccola operazione

Fonte: IPA Victoria Cabello

Ride e fa ridere sempre Victoria Cabello, persino nei momenti più improbabili. L’ultimo video postato dalla conduttrice sui social la ritrae addirittura in ospedale, poco prima di entrare in sala operatoria per un piccolo intervento (niente di grave). E Victoria non perde l’occasione per sdrammatizzare, soprattutto dopo aver scoperto il nome del proprio anestetista.

Victoria Cabello, il video dall’ospedale

Victoria Cabello si trovava all’ospedale di Parma per essere operata a causa di “una vena intasata nel massetere (la mandibola)”, così come da lei stessa spiegato. E in certi momenti forse lo smartphone andrebbe messo da parte, ma Victoria è la monella per eccellenza e il telefonino se l’è portato dietro persino sul lettino, continuando a filmare fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’operazione. Il risultato è un divertente racconto di una giornata particolare.

A destare l’ironia della conduttrice, ed ex concorrente dell’adventure game Pechino Express, è stato il nome dell’anestesista, “all’anagrafe Gesù”. Il nome insolito è stato commentato da Victoria “come un segno… e se non fa il miracolo lui”. Il videoracconto prosegue poi mostrando il pannolone che è obbligatorio indossare dopo un intervento. E, ancora, chiacchiere con medici e infermieri sul nuovo film al cinema con Demi Moore, un horror splatter che a Cabello “ha fatto quasi vomitare”.

A didascalia dell’inaspettato siparietto la presentatrice di Viaggi pazzeschi ha scritto: “Secondo voi quando mi hanno detto il nome dell’anestesista rianimatore che cosa ho pensato:

a) MA ALLORA VALE TUTTOOOO b) #viaggipazzeschi OSPEDALE EDITION c) DIO ESISTE”.

I commenti stupiti dei fan

Tanti affezionati dell’ex volto Mtv hanno destato preoccupazione, subito sedata dalla stessa Victoria: “Non volevo assolutamente farvi stare in pensiero”. Mentre a chi la critica per aver postato in un momento così delicato, la birbante ha controbattuto: “Non avrei mai postato niente, ma quando scopri che l’anestesista si chiama Gesù…”. Infine, un primo piano del volto post-intervento, con un gonfiore che, citiamo, la fa somigliare a Ronn Moss di Beautiful o anche a “Sloth dei Goonies”.

I follower più ironici si sono invece soffermati sulla pelle della conduttrice, luminosa e priva di imperfezioni persino in sala operatoria. Tra i commenti anche quello del cantante Frankie Hi-ngr, che ha ripreso la discussione cinematografica aperta dalle infermiere: “Te lo dico come Di Gesù: The Substance è il miglior horror degli ultimi 20 anni, ma ti devono piacere gli horror”.

La malattia di Victoria Cabello

Oggi Victoria Cabello è serena, attiva e in forma, ma gli ultimi anni per lei non sono stati facili. La conduttrice è stata per lungo tempo affetta dalla malattia di Lyme, un’infezione trasmessa dalle zecche che si cura tranquillamente con antibiotici. Ma la diagnosi è difficile e per molto tempo, ha raccontato la stessa Victoria: “Avevo problemi di memoria non ricordavo molte parole, ero semi paralizzata. Non ero più certa di tornare anche fisicamente in tv”.

Ma il peggio è passato e oggi Cabello si prede cura di sé in modo insolito: “Due volte l’anno – ha raccontato a Vanity Fair – sotto controllo medico, faccio un digiuno totale in dei centri in cui sono seguita. Faccio un digiuno di una settimana, assumendo solo acqua. Non sono cose per cui puoi improvvisarti: il digiuno, oltre a ripulire il corpo, mi aiuta a ritrovare il mio centro, è un esercizio molto bello per la testa”.