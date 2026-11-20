A dieci anni dal suo matrimonio, Tania Cagnotto ha deciso di pronunciare di nuovo il fatidico sì con due testimoni speciali, le figlie Maya e Lisa

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Getty Images Tania Cagnotto e Stefano Parolin

Dieci anni dopo il primo sì, Tania Cagnotto ha sposato di nuovo Stefano Parolin, questa volta davanti a due testimoni d’eccezione: le figlie Maya e Lisa. L’ex campionessa di tuffi ha scelto i Caraibi per rinnovare le promesse di matrimonio con il marito, regalando alle bambine la possibilità di assistere a un momento che, nel 2016, non avevano ancora potuto vivere. Una cerimonia romantica, con il mare a fare da cornice e un finale perfetto per la sportiva e la sua famiglia: un tuffo in acqua insieme alle sue bambine.

Tania Cagnotto, le seconde nozze ai Caraibi con Stefano Parolin

A dieci anni dal loro matrimonio Tania Cagnotto e Stefano Parolin hanno deciso di pronunciare di nuovo il loro sì. Nessuna crisi da lasciarsi alle spalle o nuovo capitolo sentimentale da inaugurare: le nozze bis sono nate dal desiderio di condividere con Maya e Lisa un ricordo di famiglia.

La coppia, sposata dal 2016, ha scelto un’atmosfera diversa da quella delle prime nozze: questa volta la cerimonia si è svolta ai Caraibi, tra paesaggi tropicali e il mare cristallino, con le due figlie al centro di una giornata pensata anche per loro.

Dietro la decisione di sposarsi nuovamente c’è una domanda che Maya e Lisa hanno rivolto ai genitori con la spontaneità tipica dei bambini: “Mamy, Papi perché non ci avete invitato al vostro matrimonio?“. Una richiesta impossibile da soddisfare all’epoca, visto che le due bambine, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2021, non erano ancora venute al mondo. Eppure Tania e Stefano hanno trovato il modo di rimediare, organizzando una nuova cerimonia per festeggiare i dieci anni di matrimonio.

A raccontare il retroscena è stata proprio la campionessa, che su Instagram ha condiviso alcuni scatti della giornata e ha spiegato come sia nata l’idea. “In questo anno particolare abbiamo rinnovato le promesse davanti alle nostre bimbe”, ha scritto, lasciando trasparire tutta l’emozione per un’esperienza che probabilmente non avrebbe mai immaginato di ripetere.

E anche per una come lei, abituata a mantenere il sangue freddo sul trampolino, ha confessato che nel corso di quella giornata speciale si è lasciata sorprendere dai sentimenti. “Io, che non sono una gran romanticona, ammetto di essermi commossa”. E ha aggiunto con ironia: “Chi lo avrebbe mai detto che mi sarei risposata e per di più con lo stesso uomo!“.

L’abito bianco, la cerimonia sulla spiaggia e il tuffo in mare con Maya e Lisa

Per il secondo matrimonio, Tania Cagnotto e Stefano Parolin hanno scelto le isole Turks e Caicos, nell’arcipelago caraibico a sud-est delle Bahamas. La cerimonia si è svolta sulla sabbia bianca, a pochi passi dall’acqua turchese, in un resort che ha fatto da cornice al rinnovo delle promesse.

Anche il look della sposa era in sintonia con l’atmosfera della festa: Tania ha indossato un abito bianco, scegliendo un’acconciatura raccolta, morbida e impreziosita da piccoli fiori. Il trucco leggero, la pelle abbronzata e uno stile naturale hanno completato la sua immagine da sposa, lontana dalle formalità di una cerimonia tradizionale.

Ma il momento più divertente è arrivato dopo lo scambio delle promesse, quando la famiglia ha deciso di festeggiare con un tuffo nelle acque dei Caraibi: Tania, Stefano e le due figlie si sono ritrovati insieme in mare, regalando a questa giornata speciale un bellissimo finale.