Svaligiata la villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi: l’artista ancora vittima dei ladri

Il tenore Andrea Bocelli è stato ancora una volta vittima dei ladri. Alcuni malviventi hanno preso di mira la casa che ha acquistato di recente a Forte dei Marmi, un investimento dal valore storico, e che, in base alle prime ricostruzioni condivise dai giornali, è in fase di ristrutturazione e arredo. Un grande dispiacere per Bocelli che, per fortuna, non si trovava nella proprietà con la sua famiglia al momento del furto.

Andrea Bocelli è di nuovo vittima dei ladri: svaligiata la villa a Forte dei Marmi

Sono ore difficili per il tenore, che ha appreso la notizia: ancora una volta, dei ladri hanno svaligiato una tra le proprietà dell’artista. La villa in questione, che si trova a Forte dei Marmi, più precisamente nella frazione di Vittoria Apuana, ha un valore storico enorme, ma non solo. Bocelli, infatti, ha acquisito la proprietà solo di recente. Non si conoscono le generalità dei ladri, che sono entrati nell’edificio forzando uno dei portoni d’ingresso.

A condividere la dinamica del furto è stato Il Giornale: al momento disabitato, l’edificio è la seconda residenza del tenore, che ha deciso di ristrutturare gli ambienti. L’episodio è avvenuto nella notte, e l’allarme è stato dato solo all’arrivo dei custodi il mattino seguente. Naturalmente si sono accorti immediatamente dell’evento – c’erano anche alcuni oggetti a terra – chiamando le forze dell’ordine.

Cosa è stato rubato dalla villa di Andrea Bocelli

Uno degli aspetti da tenere in considerazione è che nell’edificio, non ancora abitato, sono in corso dei lavori importanti, e dunque il bottino dei ladri sarebbe molto limitato. Lo stato di ristrutturazione dell’immobile sta rendendo più difficoltosi i primi controlli da parte delle forze dell’ordine: in ogni caso, il tenore si è recato immediatamente sul posto per comprendere l’entità dei danni. Bocelli, oltretutto, era in procinto di partire per Amsterdam: ha due concerti in previsione il 3 e il 4 maggio allo Ziggo Dome, che fanno parte del suo tour europeo.

Il furto avvenuto nel 2018

Purtroppo, non è la prima volta che Andrea Bocelli si ritrova a subire una simile situazione. Il raid messo a segno dai ladri, infatti, ha riportato inevitabilmente indietro le lancette del tempo, in particolare al 2018, quando la famiglia si ritrovò a essere vittima di un tentativo di rapina nella loro splendida casa. L’assalto segnò profondamente Bocelli, che decise di raccontare la dinamica al Corriere della Sera.

“Erano in due con dei passamontagna e manganelli; dicevano di avere delle pistole, ma noi non le abbiamo viste. C’è stata una colluttazione con il vigilante, poi sono scappati”, un avvenimento che mise in allerta il tenore, che si ritrovò, pochi mesi dopo, a fronteggiare nuovamente un’altra situazione disperata.

Il secondo tentativo di furto fu allora sventato grazie alla domestica, che si accorse in tempo dell’irruzione e chiamò immediatamente le forze dell’ordine. Il furto nella villa di Forte dei Marmi è il terzo ai danni del tenore, che per il momento non ha ancora commentato il fatto.