Stefano Accorsi, foto inedite con la famiglia al parco divertimenti

Un’estate all’insegna del relax per Stefano Accorsi. L’attore, indimenticabile interprete de L’ultimo bacio, si è concesso una giornata con i suoi affetti più cari in un noto parco divertimenti. Gli scatti inediti del divo in compagnia della moglie Bianca lo mostrano divertito e perfettamente a suo agio tra street art e attrazioni a dir poco spericolate.

Stefano Accorsi, relax in famiglia al parco divertimenti

Accantonati per qualche ora gli impegni sul set, Stefano Accorsi si è concesso una piccola pausa all’ insegna di relax, divertimento e un pizzico di adrenalina. L’attore, infatti, ha scelto di passare una giornata a Gardaland in compagnia della sua famiglia: a spiaggia e ombrelloni, il divo italiano ha preferito le attrazioni del noto parco di divertimento, assistendo alle varie street animation proposte nei viali della struttura e provando insieme alla moglie Bianca diverse attrazioni. Su tutte Stefano, padre di quattro figli e da alcuni anni molto attivo nella causa ambientalista, ha scelto la nuovissima Wolf Legend: una drop & twist tower – ovvero una torre a caduta – da 25 metri d’altezza. Insomma, non si può certo dire che alla famiglia manchino coraggio e voglia di avventura.

Le foto inedite del divo dal parco divertimenti ne restituiscono inoltre un’immagine inedita: se sul red carpet Stefano e Bianca appaiono sempre elegantissimi e glamour, per le giostre di Garland si affidano invece a look più comodi e minimal, mostrando il proprio lato più semplice e fanciullesco. E, ad esser sinceri, a noi piacciono anche così.

La vita in famiglia di Stefano Accorsi

Da oltre vent’anni, Stefano Accorsi è uno dei volti più amati del cinema italiano. L’attore bolognese ha recitato in pellicole indimenticabili come L’ultimo bacio e Romanzo criminale, ma non ha mai sacrificato la vita privata in nome degli impegni professionali. Il divo infatti è affettuoso papà di ben quattro figli: i maggiori, Orlando e Athena, ormai adolescenti, sono nati dalla lunga relazione con la modella Laetitia Casta. Dal matrimonio con Bianca Vitali, invece, sono nati Lorenzo, il 21 aprile 2017, e Alberto, il 28 agosto 2020. Con loro, l’attore cerca di passare quanto più tempo possibile, ma soprattutto con i più grandi non è sempre semplice.

“I miei figli sono tutti molto legati tra loro, nonostante vivano in paesi diversi. Facciamo in modo di trascorrere insieme le vacanze e i momenti speciali, così da creare ricordi preziosi per tutti noi. Orlando vive con me in Italia. È contento, ben inserito, fissato con lo sport, spiritoso. Dice di voler fare il mio mestiere, ma è una vocazione che deve ancora manifestare” ha dichiarato Stefano in un’intervista al settimanale Oggi. Diversa, invece, la situazione con Atena: “ Vive con sua madre, ma ci vediamo spesso. Viene lei in Italia, spostare tutti a Parigi è diventata un’impresa. Ha 14 anni e mezzo, ha un senso dello humour impareggiabile. Ogni tanto andiamo in conflitto: io la spingo a esplorare i suoi talenti, lei disegna benissimo, ma dice che è solo un passatempo. Io le rispondo che è pigra”. Una moderna famiglia allargata che, visto anche il rapporto di stima che lega Accorsi alla sua ex compagna, funziona a perfezione.