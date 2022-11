“Sono con voi”. Grave lutto per Andrea Zelletta: sua sorella ha perso la bimba che aspettava

Fonte: IPA Andrea Zelletta

Grande dolore per Andrea Zelletta e per tutta la sua famiglia: la sorella Alessia, al quale è profondamente legato, ha perso la bimba che aveva in grembo al quinto mese di gravidanza. Il suo racconto è straziante, e l’ex gieffino non ha potuto far altro che offrire tutto il suo sostegno in questo momento così difficile.

Andrea Zelletta, il grave lutto

Dapprima la gioia più pura, poi un dolore immenso, che nessun genitore dovrebbe mai vivere: Alessia Zelletta e il suo compagno erano al settimo cielo, in dolce attesa della loro prima bimba, quando è accaduto qualcosa che non avrebbero mai immaginato. Nei giorni scorsi, ormai giunta al quinto mese di gravidanza, la sorella di Andrea Zelletta ha dovuto dire addio alla sua piccolina, ancora al caldo nel grembo materno. Il suo racconto, condiviso tra le storie di Instagram, è un colpo terribile al cuore.

“Sarai il mio per sempre” – ha esordito Alessia, dando libero sfogo alla sua enorme sofferenza in un lungo messaggio social – “Il giorno che ho scoperto della tua presenza ho avuto tanta paura. Dopo un po’ è subentrata la felicità, ma sempre questa paura di non essere in grado di poter avere l’onore di essere la tua mamma mi rincorreva”. Bellissime e strazianti, le sue parole sono rivolte alla bimba che ha cullato nel suo ventre per ben cinque mesi, prima di doverle dire addio in maniera inaspettata e dolorosissima.

La gravidanza, purtroppo, non è stata semplice. Nelle prime settimane, Alessia Zelletta aveva scoperto di avere la toxoplasmosi (un’infezione solitamente innocua, ma molto pericolosa per il feto se contratta durante la gestazione). Dopo giorni di preoccupazione, tutto sembrava essersi risolto per il meglio. Ad ogni ecografia, ascoltare quel cuoricino che batteva fortissimo era un’emozione incredibile. Fino al giorno in cui il suo mondo è crollato. “Purtroppo la vita decide di toglierti tanto, o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto. Forse non eri destinata a me e hai deciso di non volerti far conoscere fino all’ultimo. Forse per non farmi soffrire. Ma il momento doveva pur arrivare”.

Alessia Zelletta, lo straziante addio alla figlia

Una mamma e un papà iniziano a sognare già nel momento stesso in cui vedono comparire quelle due lineette sul test di gravidanza. E così anche Alessia Zelletta e il suo fidanzato Alessio Morabito si sono sentiti genitori sin dai primi istanti. Dopo aver trattenuto il fiato nei primi mesi, quelli più delicati, in cui hanno vissuto persino la paura per la toxoplasmosi, ormai sembravano potersi rilassare e godere questi magici momenti in attesa di stringere la loro bimba tra le braccia. Ma il 1° novembre il loro mondo è crollato: dapprima l’induzione al parto, quindi ben 14 ore di travaglio per poter lasciar andare la loro splendida cucciola.

“Ti ho vista. Ti ho guardata attentamente ed eri proprio come ti immaginavo. Super bellissima. Sembravi disegnata” – ha scritto Alessia – “Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo per sempre”. L’ex gieffino Andrea Zelletta, stretto a sua sorella in questo momento di grande dolore, non ha potuto far altro che offrirle supporto e calore: “Io sono con voi. Non c’è null’altro da aggiungere”.