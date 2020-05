Sharon Stone, pazzesca a 62 anni. Foto dalla quarantena dorata

editato in: da

Sharon Stone e Andie MacDowell, chi è più bella a 62 anni?

Per qualcuna vale il detto che “il tempo si è fermato”. Per altre, sembra essere addirittura tornato indietro. È il caso della bellissima attrice Sharon Stone, che a 62 anni esibisce sui social un fisico incredibile, che sfida le leggi della gravità.

L’attrice sta trascorrendo la sua quarantena dorata nella bellissima villa di Los Angeles e tra relax in piscina e pedicure al cane (ebbene sì..) posta sul suo account Instagram foto di un corpo perfetto, da far invidia a una ventenne. O, come scrivono sui media, a tante influencer ritoccate e “filtrate”.

Sharon non ne ha bisogno: merito del suo invidiabile corredo genetico, senza dubbio. O della singletudine, chissà. Ma anche e soprattutto della nuova saggezza acquisita. Ha infatti dichiarato di recente di “sentirsi in una nuova fase esistenziale”, tanto che scrivendo la sua autobiografia, che sarà dedicata a sua madre. E anche in questo periodo difficile, non ha mai perso lo spirito positivo: “Dopo il coronavirus ci avvicineremo a comportamenti modello”.

D’altronde Sharon ha detto di non aver mai accusato le restrizioni del lockdown: “A casa sto bene, d’altronde anche normalmente non esco quasi mai, per non essere inseguita dai paparazzi; come un’eremita ci vivo da vent’anni! Non mi manca nulla, sono coi miei figli e me li godo ogni minuto”. Meglio di così….