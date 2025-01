Selena Gomez, prove di matrimonio con il tailleur bianco al Palm Springs Festival

Selena Gomez ha scelto un tailleur bianco per il red carpet del Palm Springs Festival, un look che richiama il giorno del futuro matrimonio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Selena Gomez

Selena Gomez ha conquistato tutti al Palm Springs International Film Festival, indossando un tailleur bianco che trasuda eleganza e un pizzico di audacia.

L’attrice, fresca di fidanzamento con il produttore musicale Benny Blanco, ha scelto un look sofisticato e contemporaneo, che ha subito fatto parlare di “prove di matrimonio“. Il 2025 si apre così con un’immagine di Selena elegante e sicura, capace di coniugare il glamour hollywoodiano con un tocco personale e innovativo.

Al festival, l’attrice era presente per celebrare il successo del film Emilia Pérez, che ha ricevuto il prestigioso Vanguard Award, ma è stato il suo outfit ad attirare immediatamente l’attenzione di fan e fotografi.

Un bridal look alternativo firmato Ralph Lauren

Per l’occasione, Selena ha deciso di rompere gli schemi, dicendo “no” al classico abito da red carpet e “sì” a un completo sartoriale bianco firmato Ralph Lauren. Il look comprendeva un blazer strutturato, pantaloni ampi e un gilet su misura, completati da una camicia in mesh e una cravatta di raso. Una scelta audace che reinterpreta il menswear in chiave femminile, richiamando l’eleganza dei look bridal più contemporanei.

Fonte: IPA

Gli accessori, sobri ma scintillanti, includevano orecchini Bucherer Baguette Love e, naturalmente, l’anello di fidanzamento con diamante marquise da 6 carati, protagonista silenzioso ma eloquente del look. I capelli erano raccolti in uno chignon elegante, mentre il trucco metteva in risalto uno sguardo definito da un eyeliner alato e labbra dai toni caldi e naturali.

Fonte: IPA

Il successo di Emilia Pérez e il riconoscimento al festival

Il Palm Springs International Film Festival è stato anche l’occasione per Selena di celebrare il successo di Emilia Pérez, film diretto da Jacques Audiard, che ha conquistato il Vanguard Award. L’attrice ha calcato il red carpet accanto ai colleghi Karla Sofia Gascón, Zoe Saldaña ed Edgar Ramírez, condividendo con loro un momento di grande emozione e soddisfazione.

Selena, visibilmente entusiasta, ha raccontato quanto fosse onorata di far parte di un progetto così innovativo: “Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono sentita profondamente attratta. Audiard è un regista straordinario e sapevo che il film avrebbe avuto una visione unica”. Un ruolo che segna una nuova maturità artistica per Selena, sempre più attenta a selezionare storie che la rappresentano e la sfidano come attrice.

Fonte: IPA

Il fidanzamento che fa sognare i fan

A rendere ancora più speciale la serata è stato il recente annuncio del fidanzamento con Benny Blanco, che Selena ha condiviso su Instagram il mese scorso con la frase “Forever begins now“. La proposta, organizzata in un modo del tutto inaspettato e personale, ha mostrato l’autenticità della coppia. Un picnic in stile fast food, una location da set cinematografico e un’atmosfera intima: tutto era perfettamente in linea con lo stile rilassato e creativo di Selena.

Il 2025 si prospetta un anno di grandi cambiamenti per la star, che sembra aver trovato un equilibrio tra la carriera e la vita privata. Sempre più amata dal pubblico, Selena continua a sorprendere con il suo stile, la sua personalità e una capacità innata di rendere ogni momento unico e memorabile.