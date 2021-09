Ronan Keating, il figlio ricoverato in ospedale: “Siamo disperati, ma lui è forte”

Il piccolo Cooper, 4 anni, figlio di Ronan Keating, ex leader dei Boyzone, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e il papà ha condiviso sui social alcuni scatti del bambino, seduto nel suo lettino d’ospedale e con una maschera d’ossigeno, esprimendo tutta la preoccupazione, sua e della moglie Storm, e lodando la forza del figlio, che sta affrontando tutto da piccolo eroe.

Non sono certo le 24 ore che avevo immaginato. Ma non sai mai cosa ha in serbo la vita. Questo piccoletto è un vero soldato. Sono sbalordito dalla sua forza e dal suo fascino. Mamma e papà sono un disastro, preoccupati, malati e lui la prende con calma. Sono così incredibilmente grato allo staff @chelwestft, ragazzi, rock