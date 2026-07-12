Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado (e Mediaset). I nuovi progetti in Rai

La criminologa saluta Quarto Grado e punta sui nuovi programmi Rai: Roberta Bruzzone è pronta a diventare una delle protagoniste della prossima stagione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone dice addio a Quarto Grado e, almeno per il momento, anche a Mediaset. La criminologa ha confermato sui social una scelta di cui si vociferava già da qualche giorno, spiegando che il suo futuro professionale sarà sempre più legato alla Rai. Un passaggio importante, quindi, che la porterà a lasciare il ruolo di presenza fissa nei programmi di cronaca per assumere quello, ben più centrale, di conduttrice.

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado per la Rai

L’annuncio dell’addio al programma Mediaset è arrivato dopo le numerose domande ricevute dal pubblico. Roberta Bruzzone ha deciso quindi di fare chiarezza direttamente, evitando che attorno alla sua assenza nascessero ipotesi su possibili dissapori o incomprensioni dietro le quinte, come successo per Ore 14 e il suo rapporto con Milo Infante.

Il rapporto con Quarto Grado, ha fatto sapere, si conclude nel segno della riconoscenza. “Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante”, scrive su Instagram. Un gruppo con cui ha affrontato alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, portando in studio il proprio punto di vista da psicologa forense.

La decisione, pertanto, non sarebbe legata a una rottura personale. A pesare è stato soprattutto il nuovo spazio ottenuto nei palinsesti Rai. Bruzzone ha parlato di una scelta “doverosa e ormai non più procrastinabile”, perché i prossimi incarichi richiederanno tempo, preparazione e una presenza televisiva molto più consistente.

“Dentro la truffa”, il suo nuovo programma su Rai 2

Tra le principali novità della nuova stagione televisiva per lei c’è Dentro la truffa, format annunciato per Rai 2 che metterà al centro i raggiri e i meccanismi psicologici utilizzati per ingannare le vittime. Bruzzone avrà il compito di accompagnare il pubblico dentro un fenomeno sempre più diffuso, raccontandone gli aspetti meno visibili.

Non si parlerà soltanto di denaro sottratto o di falsi investimenti, l’attenzione sarà rivolta anche alle parole, alle pressioni emotive e alle strategie con cui i truffatori riescono a creare un legame di fiducia. Perché alcune persone riconoscono subito il pericolo, mentre altre restano intrappolate? E quali segnali dovrebbero metterci in allarme?

Il programma proverà a rispondere con ricostruzioni, storie reali e spiegazioni accessibili a tutti. Un terreno perfetto per Roberta Bruzzone, abituata a tradurre dinamiche complesse in un linguaggio comprensibile anche al grande pubblico.

Roberta Bruzzone torna anche con Nella mente di Narciso

Il nuovo corso Rai dovrebbe comprendere anche un’altra edizione di Nella mente di Narciso, progetto dedicato alle personalità narcisistiche e ai rapporti segnati da manipolazione, dipendenza e controllo.

È un tema che Bruzzone conosce bene e che continua a suscitare forte interesse, soprattutto tra chi cerca strumenti per riconoscere relazioni sbilanciate o comportamenti emotivamente dannosi. La criminologa sarà dunque uno dei volti più visibili della prossima stagione del servizio pubblico.

Il saluto a Quarto Grado chiude dunque una tappa importante, ma non ha il sapore di un addio amaro questa volta. Roberta Bruzzone cambia rete, aumenta le responsabilità e si prepara a occupare lo studio in modo tutto nuovo. La vera sfida, ora, sarà conquistare il pubblico non più soltanto come esperta, ma come padrona di casa.