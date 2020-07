Grazie nonno, per essere stato il mio (secondo) papà

Tu nonno, per me, sei stato come un secondo papà. Ti ricordi di quanto ci divertivamo insieme? Ricordo ancora il nostro gioco preferito, ti salivo sulle spalle e ti fingevi un cavallo, ridevo a crepapelle mentre correvi in giro e non ti nego che se potessi, lo rifarei ancora... ma sono decisamente "cresciutello"! E quando mi portavi al cinema? Che bello! Eravamo solo io e te, mano nella mano, a guardare quei meravigliosi film che non avrei mai imparato ad apprezzare se non fosse stato per la tua pazienza e per il tuo amore per l'arte. Quanti ricordi! Quante risate! Tu nonno resterai per sempre nel mio cuore perché per me, sei come un secondo meraviglioso papà.