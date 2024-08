Raoul Bova operato al ginocchio: assente al Magna Graecia Film Festival

Fonte: Getty Images Raoul Bova operato d'urgenza, assente al Magna Graecia Festival

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: poche ore fa, Raoul Bova ha utilizzato i social media per informare i suoi fan di aver subito un’operazione al ginocchio. Con il suo inconfondibile carisma, l’attore calabrese ha aggiornato il pubblico, spiegando il motivo della sua improvvisa assenza dal Magna Graecia Film Festival, uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica estiva.

L’inatteso annuncio social di Raoul Bova

“Un saluto a tutti e un grande abbraccio, spero che stiate bene. Io purtroppo sono qui a Roma, mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival, ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l’operazione l’ho dovuta anticipare a ieri,” ha dichiarato Raoul Bova nel video pubblicato sul profilo social dell’evento.

Queste parole hanno subito acceso la curiosità e la preoccupazione dei fan, che si sono precipitati a manifestare affetto e supporto. L’intervento è stato reso necessario da un imprevisto aggravamento delle condizioni del ginocchio, che ha costretto Bova a una pausa forzata dal suo intenso calendario di impegni.

La decisione di Raoul Bova di non partecipare al Magna Graecia Film Festival ha lasciato molti fan delusi, considerando l’importanza dell’evento per l’attore. Il festival, che si tiene nella sua amata Calabria, avrebbe visto Bova ricevere la prestigiosa Colonna d’Oro, un premio che celebra il suo contributo al mondo del cinema. Inoltre, era prevista una masterclass dedicata alla proiezione di alcune clip del suo docufilm La Bellezza Perduta: Siria.

L’attore ha espresso il suo dispiacere per non poter essere presente: “Sono molto dispiaciuto. Sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare con voi, a sorridere con voi, con Gianvito Casadonte, il grande organizzatore di questo festival, e a tutto lo staff che lo circonda”.

Raoul Bova ha sempre portato nel cuore la Calabria, la sua terra d’origine. Nel suo messaggio, l’attore ha condiviso il desiderio di immergersi nelle meraviglie calabresi, dicendo che avrebbe voluto trascorrere momenti di relax e gioia nella sua regione. “Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria, vedere delle cose meravigliose,” ha detto, dipingendo un quadro nostalgico e affettuoso della sua amata terra.

Bova rassicura: non è una situazione grave

Nonostante l’imprevisto, Raoul Bova ha rassicurato i fan: “Non sono in una situazione grave. Ho fatto un’operazione per stare meglio, starò meglio”. Tra i tanti volti noti che hanno espresso il loro sostegno, spicca il commento di Carmen Russo, che ha augurato all’attore una pronta guarigione.

Il Magna Graecia Film Festival: una kermesse di rilievo internazionale

Il Magna Graecia Film Festival è uno degli eventi cinematografici più significativi dell’estate italiana, dedicato principalmente alle opere prime e seconde. Si svolge annualmente a Catanzaro, in Calabria, e quest’anno la ventunesima edizione si è tenuta dal 27 luglio e terminerà domani 4 agosto 2024. Fondato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte nel 2004, il festival è diventato un appuntamento culturale di rilievo, non solo per gli amanti del cinema ma anche per gli appassionati di cultura e intrattenimento.

La giuria di quest’anno è stata presieduta dalla regista Cinzia Th Torrini e ha incluso membri come l’attrice Cristina Rambaldi e il produttore Enzo Sisti. Le opere sono state giudicate per la loro qualità artistica e capacità di affrontare temi significativi.

Il premio per il miglior film è stato assegnato a 20.000 Specie di Api di Estibaliz Urresola Solaguren, elogiato per la sua narrativa avvincente. Alec Tibaldi ha ricevuto il riconoscimento per la miglior regia con Lazareth, mentre In Viaggio Con Lei di Gianluca Gargano è stato premiato come miglior documentario. Carmen Machi è stata premiata come miglior attrice per la sua interpretazione in 20.000 Specie di Api, e Lay Jin Ong ha ricevuto il premio come miglior attore per il suo ruolo in Abang e Adik.