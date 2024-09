Carla Bruni trés chic alla Paris Fashion Week

Carla Bruni mostra come sfoggiare con classe la tendenza del vedo-non vedo: il look alla Paris Fashion Week analizzato nei dettagli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Carla Bruni

Altro giro, altra corsa: una volta terminata la settimana della moda milanese è ora il turno di Parigi, prontissima a parlarci delle tendenze fashion che prenderemo ad amare in futuro. Tra gli eventi in programma spiccano i grandi nomi delle maison storiche accanto a brand emergenti, tutti egualmente meritevoli di essere ascoltati. E, mentre si vedono look inediti sfilare in passerella, i riflettori sono puntati anche sulle prime file dei fashion show: queste sono dedicate ovviamente a volti di spicco del mondo dello spettacolo, dai quali si esigono entrate in scena epocali.

È stato, così, nel cuore della notte parigina che tutta una schiera di celebrities vestite di lusso allo stato puro hanno assistito, nel quartier generale della maison, alla rivelazione delle tendenze primavera-estate 2025 secondo Yves Saint Laurent. Pavimento blu notte, luci soffuse e sedili in lucida pelle nera costituivano la sfarzosa location atta ad ospitare le star che avrebbero, di lì a breve, avuto il piacere e l’onore di assistere alla sfilata che avrebbe chiuso la seconda giornata della Paris Fashion Week. Accanto a Paolo Sorrentino, Lenny e Zoe Isabella Kravitz, Gwyneth Paltrow e Kate Moss a distinguersi, però, è stata una personalità in particolare: quella di Carla Bruni.

Carla Bruni: l’elegantissimo look vedo-non vedo a Parigi

Quello di Carla Bruni da Yves Saint Laurent è stato invero un gradito ritorno, solo in differenti vesti. La moglie di Nicolas Sarkozy aveva già avuto a che fare con il brand come modella negli anni ’90, esattamente come è stato per Givenchy, Versace e Chanel. Forse è proprio per questo che, con un ampio sorriso ed un look da urlo, l’artista ha preso parte ben volentieri all’evento: la mise ultra chic prevedeva un sofficissimo cappotto in pelliccia ricco di sfumature a far da grande protagonista, e ne svelava al di sotto un miniabito davvero sensuale, nei toni del beige e del grigio, all’insegna delle trasparenze.

Fonte: Getty Images

Si trattava di una creazione della maison costituita da gonna a tubino color taupe, quasi totalmente trasparente ed a vita alta a mettere in risalto la sua impeccabile silhouette. La porzione superiore del vestito, invece, era dotata di profondo scollo a goccia ma questa volta la tonalità, in netto contrasto con il resto, era calda.

Carla Bruni: la mise alla Paris Fashion Week analizzata nel dettaglio

L’ex top model e first lady francese non è stata la sola ad aver scelto di esordire all’evento cavalcando l’audace tendenza del vedo-non vedo, ma senza ombra di dubbio la sua apparizione è stata tra le più eleganti. La 56enne appariva nel suddetto look ancor più radiosa e giovane del solito, se possibile, mentre posava con nonchalance dall’alto dei suoi sandali con cinturino in lucido vinile nero, abbinati alla borsa squadrata.

In quanto al beauty look Carla Bruni ha optato per grande sobrietà, a bilanciare strategicamente l’audacia dell’abito: la base viso appariva luminosa ed impalpabile, probabilmente ad effetto idratante. Lo sguardo, invece, appariva sottolineato da del kajal nero posto solo nella rima ciliare superiore e completato da un accento brillante in quella inferiore. La lunga chioma castana ramata è stata infine lasciata libera di scendere sulle spalle. Il risultato? Assolutamente Trés chic.