Mostra del Cinema di Venezia 2020: madrina, film, curiosità e red carpet

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: la Mostra del Cinema di Venezia 2020 andrà in scena dal 2 al 12 settembre, fra film, appuntamenti imperdibili e red carpet. Tanti i temi affrontati in questa edizione 77esima edizione – dalla famiglia alla grande storia, passando per i bambini e la questione femminile -, ma soprattutto le star sul red carpet. La manifestazione d’altronde quest’anno promette di essere affascinante e imperdibile, a partire dalla cerimonia di apertura che verrà proiettata in diretta in tutte le sale cinematografiche italiane.

La madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020

Attrice di talento, impegnata anche nel sociale, Anna Foglietta sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Sarà lei a condurre la serata inaugurale dal palco della Sala Grande e a guidare la cerimonia di chiusura il 12 settembre, quando verranno annunciati i Leoni d’Oro e i premi ufficiali della Mostra. Classe 1979, ha ricevuto una nominations ai Nastri D’Argento per il suo ruolo in DNA – Decisamente Non Adatti, film diretto da Lillo e Greg, ha poi recitato in Il talento del calabrone insieme a Sergio Castellitto. La sua carriera è iniziata con fiction di successo, da La Squadra a Distretto di Polizia, per approdare sul grande schermo con Nessuno mi può giudicare, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia e Genitori quasi perfetti.

I film più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia 2020

Quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia ci saranno in gara 18 film, 8 di registe italiane. Un vero e proprio record per il primo festival che si svolgerà in presenza dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I lungometraggi italiani invece saranno 4: Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Padrenostro di Claudio Noce e Notturno di Gianfranco Rosi. “È la stessa Mostra degli anni scorsi – ha spiegato Alberto Barbera, direttore della manifestazione -. Ma senza quei due o tre blockbuster Usa e forse con più attenzione al cinema d’autore di tutto il mondo”.

Le star più attese sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020

Quali sono le star più attese della Mostra del Cinema di Venezia 2020? Sul tappeto rosso sfileranno dive internazionali come Cate Blanchett, che avrà il compito di guidare la Giuria di Venezia 2020, e Tilda Swinton che durante la manifestazione riceverà il Leone d’Oro alla carriera. Attesissimi anche Helen Mirren, Stacy Martin, Matthew Goode, Frances McDormand, Shia LaBeouf, Willem Dafoe e Monica Bellucci.