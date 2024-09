Chi è Molly Gordon, la presunta nuova fiamma di Jeremy Allen White

Fonte: Getty Images Molly Gordon

L’amore tra Jeremy Allen White e la collega Molly Gordon sembra essere passato dalla finzione alla realtà. I fan hanno iniziato a sospettare dopo che i due protagonisti della serie The Bear sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio per strada. Molly Gordon, talentuosa e bellissima, non è solo la ragazza che ha rubato il cuore (almeno in tv) del cuoco più amato dell’ultimo periodo.

Chi è Molly Gordon

Nata nel 1995, Molly Gordon è figlia del regista Bryan Gordon e della sceneggiatrice Jessie Nelson. Grazie all’influenza dei suoi genitori, Molly è entrata nel mondo del cinema fin da piccola. Il suo debutto arriva nel 2001, quando partecipa al film Mi chiamo Sam, un ruolo che le apre le porte per futuri progetti e collaborazioni, non solo sul grande schermo ma anche in teatro.

Proprio il teatro ha un ruolo fondamentale nella sua carriera: Molly lavora a stretto contatto con attori di spicco come Ben Platt, con cui condivide un forte legame professionale. Tuttavia, è nel 2014 che la sua vita prende una svolta decisiva: si trasferisce a New York per frequentare la prestigiosa New York University, con l’obiettivo di fare della recitazione la sua professione.

Dopo una serie di piccoli ruoli in teatro, cinema e televisione, nel 2015 Molly ottiene un’importante opportunità: viene scelta per uno dei ruoli principali nella serie tv Animal Kingdom, che le permette di farsi notare dal grande pubblico. La sua carriera continua a crescere, e nel 2018 ottiene un ruolo di rilievo in Life of the Party – Una mamma al college, dove interpreta la figlia di Melissa McCarthy.

Fonte: IPA

Questo successo le apre la strada a ulteriori progetti, specialmente nel genere delle commedie. Partecipa a film come La rivincita delle sfigate, Good Boys – Quei cattivi ragazzi e Booksmart, diretto da Olivia Wilde. Nel 2023, il suo percorso la porta nel cast di The Bear, la serie di successo su Disney+, dove interpreta Claire Dunlap, interesse amoroso del protagonista Carmy interpretato da Jeremy Allen White.

Molly Gordon e Jeremy Allen White: amore vero?

Il sospetto che tra Molly Gordon e Jeremy Allen White ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale ha iniziato a farsi strada tra i fan dopo che alcuni paparazzi hanno immortalato i due attori intenti a scambiarsi un bacio appassionato dopo essere scesi da un’auto. Le foto non lasciano molto spazio ai dubbi: i due sembrano condividere un legame speciale, ben oltre le telecamere.

Per ora, è esclusa l’ipotesi che il bacio faccia parte di una scena di The Bear, la serie in cui vivono una storia d’amore sullo schermo. Questo episodio ha sollevato ancora più curiosità, soprattutto perché nessuno dei due attori ha confermato o smentito i rumors su una possibile relazione.

Fonte: IPA

Il bacio rubato potrebbe anche segnare la fine della relazione tra Jeremy Allen White e la cantante Rosalía. Dopo essere stati visti insieme per la prima volta alla fine del 2023, Jeremy e Rosalía erano stati avvistati spesso in atteggiamenti romantici, almeno fino a luglio del 2024. Alcuni segnali lasciano intendere che la relazione tra i due si sia raffreddata: oltre alle foto dell’attore insieme alla sua coprotagonista, Rosalía ha organizzato a Parigi una festa per il suo compleanno: un evento a cui Jeremy pare non abbia partecipato.