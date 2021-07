Chi è MJ Rodriguez, la prima transgender candidata come miglior attrice agli Emmy

editato in: da

All’anagrafe è Michaela Antonia Jaé Rodriguez, ma per tutti è nota con il nome di MJ Rodriguez: attrice e cantante di talento, che negli anni di carriera ha lavorato a diversi progetti sia per il cinema che per la televisione, senza dimenticare il teatro.

Ora è stata candidata agli Emmy Awards nella categoria di migliore attrice per il ruolo di Blanca Evangelista nella serie televisiva Pose, e con questa nomination ha segnato un primato: è infatti la prima volta che un’artista transgender la riceve in una delle categorie principali. L’attrice, contattata da Variety, ha espresso tutta la sua felicità per questo risultato. Tra i vari commenti ha detto: “Credo che questo sia un momento cruciale. Non c’è mai stata una donna trans che sia stata nominata come attrice di spicco e mi sembra che questo spinga l’ago così tanto in avanti affinché la porta venga buttata giù per così tante persone trans, che siano maschi o femmine trans, genere non conforme, LGBTQIA+, non importa”.

Prima di lei solo due altre attrici transgender avevano ricevuto la nomination: Laverne Cox come migliore guest star in una serie drammatica per Orange is the new black e Rain Valdez come migliore attrice di commedia breve o serie drammatica per Razor Tongue.

Nata a gennaio del 1991, MJ Rodriguez ha preso una pausa dalla carriera nel mondo dello spettocolo nel 2012 per iniziare il percorso di transizione. La sua carriera nel mondo della recitazione è già ricca: ha preso parte a cortometraggi e film, tra gli ultimi progetti per il grande schermo il documentario Disclosure per la regia di Sam Feder datato 2020. Nell suo curriculum anche la partecipazione a episodi di alcune serie televisive come Nurse Jackie – Terapia d’urto e The Carrie Dieries. Inoltre ha preso parte a spettacoli a teatro: da Rent nel 2011, fino a La piccola bottega degli orrori darato 2019. Nella serie tv Pose, ambientata tra gli anni Ottanta e Novanta a New York, interpreta Blanca Evangelista.

Pose ha fatto incetta di nomination agli Emmy Awards 2021, aggiudicandosene nove. Tra queste, oltre a quella come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica per MJ Rodriguez (allo stesso premio ambiscono anche, ad esempio, Emma Corrin e Olivia Coleman per The Crown) si possono ricordare quella come Miglior serie drammatica (categoria dove se la gioca – tra gli altri con The Crown, Bridgerton e The Handmaid’s Tale) e quella come Miglior attore protagonista in una serie drammatica per Billy Porter (tra gli altri candidati si possono ricordare Rege – Jean Page di Bridgerton e Josh o’Connor di The Crown).

Le serie che hanno ricevuto il maggior numero di nomination in quelli che, di fatto, sono i maggiori riconoscimenti della televisione americana, sono The Crown e The Mandalorian.